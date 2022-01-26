Cumhurbaşkanı'na hakaret "suç olmasın" diyen CHP'lilerin Erdoğan'a tazminat davaları açtığı ve suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesinin suç olmaması için kanun teklifi hazırlayan CHP'lilerin, kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla Erdoğan'a tazminat davaları açtığı ve suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HDP Eş Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Eski Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla manevi tazminat davaları açtığı ve suç duyurusunda bulunduğu bildirildi..
ÖZEL'DEN TEPKİ ÇEKEN ÇIKIŞ: CUMHURBAŞKANINA HAKARET "SUÇ" OLMASIN
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel; Türk Ceza Kanunu'nda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen 299'uncu maddenin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi hazırladı. Özel; Pazartesi günü kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını ifade etti.