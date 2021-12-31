Millipiyangoonline.com’da 2022 Yılbaşı Çekilişi Milli Piyango Sonuçları - 31 Aralık - 1 Ocak 2022 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama Ekranı

31 Aralık - 1 Ocak 2022 Yılbaşı Çekişil Sonuçları Ve Bilet Sorgulama - Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı çekilişi ardından biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını öğrenmek isteyen kişilerin, Milli Piyango çevrimiçi sayfasından prosedür yapması mümkündür. Çekiliş tarihi ve bilet numarası alakalı ekrana yazılarak sorgulama yapılabilecek. Hem de kişilerin yılbaşı gecesi canlı olarak yayınlanacak yılbaşı özel çekilişini takip ederek yılbaşı heyecanını ikiye katlaması da mümkündür.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Milli Piyango Yılbaşı Biletleri Kaç Para?
Her yıl Milli Piyango İdaresi tarafından satışa sunulan yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları belli oldu. 120 milyon liralık büyük ikramiyeyi almak için bilet satın alan çok sayıda vatandaş büyük çekilişi heyecan bekliyor. Tüm zamanların en yüksek oranına sahip büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet almak isteyenler için zaman iyice daraldı. Çekiliş tarihine kadar bayilerden veya internet üzerinden bilet alımı yapılabilecek.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ise bilet türüne göre değişiklik gösteriyor. Bu sene Milli Piyango yılbaşı tam bilet fiyatı 120 TL olarak belirlendi. Yarım bilet fiyatı ise 60 TL'den satışa sunuluyor. Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı ise 30 liradan satılacak. Vatandaşların resmi bayilerden veya Milli Piyango online satış sitesi üzerinden tam, yarım veya çeyrek biletlerini almaları mümkündür.
2022 Yılbaşı İkramiyesi Ne Kadar?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında bu yıl tüm zamanların en yüksek ikramiyeleri dağıtılacak. Büyük ikramiye bu yıl için tam 120 milyon TL olarak belirlendi. Büyük ikramiyenin yanı sıra birçok talihli için toplamda ise 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından duyurulan güncel ikramiye oranları ve bilet fiyatlarının ardından bu yıl bilet satışlarında da artış yaşandığı ifade ediliyor.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi her yeni yılda olduğu gibi bu yılda 31 Aralık gecesi yapılacak. Tam 120 milyon lira büyük ikramiyenin verileceği çekiliş saati ise 23.00 olarak belirlendi. 31 Aralık 2021 Cuma akşamı saat 23.00'de yapılacak çekiliş Milli Piyango İdaresi online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Günün ilk talihleri ise saat 17.00'den itibaren, 240 TL'den 12 milyon TL'ye kadar kazanan numaralar 20.30'a kadar yapılacak çekilişlerle belli olacak.
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Milli Piyango Hamiline Ait Olma Nedir? Milli Piyango Bileti Kıymetli Evrak Mıdır?
Milli Piyango hamiline ait olma demek bileti satın alan vatandaşın siz olduğunuzu Milli Piyango özel idaresine kanıt etmek manası taşıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin size çıkması durumunda elinizde yer alan bilet ile gidip ikramiyenizi alabilirsiniz
Hamiline yazılı değerli evrak, senedin biçim ya da metninden hamili kim ise o kimsenin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her tür değerli evraktır. Bu tür değerli evrakın devri için, senedin teslimi yeterlidir. Çek, ipotekli borç senedi, irat senedi, rehinli tahvilat, hisse senetleri, tahviller ve intifa senetleri, hâmiline yazılı olarak düzenlenebilen değerli evrak türleridir. Poliçe, bono, makbuz senedi ve taşıma senedi hâmiline yazılı olarak düzenlenemez.
Milli Piyango Ortak Bilet Nedir?
Buna ilişkin, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere "Bilet ortaklığı, Piyango bileti üstündeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder."
Birbirini tanıyan insanlar ortak bilete girebileceği gibi, sanal bayiye üye ve birbirini hiç tarif etmeyen insanlar da aynı bilete hissedar olabilecek.
Uygulamaya göre, sanal ortamda bir ya da bir takım biletin, katılımcıların bilgi ve onayları dahilinde aniden çok aboneye "bilet ortaklığı" şeklinde satışına olanak tanındı. Böylece bir ya da bir takım bilet, üstünde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı ya da değişik pay nispetleriyle satın alınabiliyor.