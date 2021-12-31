Millipiyangoonline.com’da 2022 Yılbaşı Çekilişi Milli Piyango Sonuçları - 31 Aralık - 1 Ocak 2022 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama Ekranı

2022 Yılbaşı İkramiyesi Ne Kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında bu yıl tüm zamanların en yüksek ikramiyeleri dağıtılacak. Büyük ikramiye bu yıl için tam 120 milyon TL olarak belirlendi. Büyük ikramiyenin yanı sıra birçok talihli için toplamda ise 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiye dağıtılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından duyurulan güncel ikramiye oranları ve bilet fiyatlarının ardından bu yıl bilet satışlarında da artış yaşandığı ifade ediliyor.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi her yeni yılda olduğu gibi bu yılda 31 Aralık gecesi yapılacak. Tam 120 milyon lira büyük ikramiyenin verileceği çekiliş saati ise 23.00 olarak belirlendi. 31 Aralık 2021 Cuma akşamı saat 23.00'de yapılacak çekiliş Milli Piyango İdaresi online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Günün ilk talihleri ise saat 17.00'den itibaren, 240 TL'den 12 milyon TL'ye kadar kazanan numaralar 20.30'a kadar yapılacak çekilişlerle belli olacak.

31 ARALIK VE 1 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI CANLI ÇEKİLİŞ İZLE

Milli Piyango Hamiline Ait Olma Nedir? Milli Piyango Bileti Kıymetli Evrak Mıdır?

Milli Piyango hamiline ait olma demek bileti satın alan vatandaşın siz olduğunuzu Milli Piyango özel idaresine kanıt etmek manası taşıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin size çıkması durumunda elinizde yer alan bilet ile gidip ikramiyenizi alabilirsiniz

Hamiline yazılı değerli evrak, senedin biçim ya da metninden hamili kim ise o kimsenin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her tür değerli evraktır. Bu tür değerli evrakın devri için, senedin teslimi yeterlidir. Çek, ipotekli borç senedi, irat senedi, rehinli tahvilat, hisse senetleri, tahviller ve intifa senetleri, hâmiline yazılı olarak düzenlenebilen değerli evrak türleridir. Poliçe, bono, makbuz senedi ve taşıma senedi hâmiline yazılı olarak düzenlenemez.

Milli Piyango Ortak Bilet Nedir?

Buna ilişkin, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere "Bilet ortaklığı, Piyango bileti üstündeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder."

Birbirini tanıyan insanlar ortak bilete girebileceği gibi, sanal bayiye üye ve birbirini hiç tarif etmeyen insanlar da aynı bilete hissedar olabilecek.

Uygulamaya göre, sanal ortamda bir ya da bir takım biletin, katılımcıların bilgi ve onayları dahilinde aniden çok aboneye "bilet ortaklığı" şeklinde satışına olanak tanındı. Böylece bir ya da bir takım bilet, üstünde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı ya da değişik pay nispetleriyle satın alınabiliyor.