31 Aralık 2021 Cuma Yılbaşı Milli Piyango Çeyrek, Yarım Ve Tam Bilet Sorgulama! Yılbaşı Milli Piyango Sonucu Nasıl Öğrenilir?

31 Aralık gecesi yapılacak çekilişi takip edemeyen vatandaşlar MPİ resmi internet sayfası üstüne yer alan sorgulama ekranı üzerinden bilet numarası ve çekiliş tarihini alakalı alanlara girerek sorgulama işlemlerini basitçe gerçekleştirebilirler. Büyük çekiliş ardından Milli Piyango amorti sonuçlarının da Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden öğrenilmesi mümkündür. Peki Milli Piyango sonucu nasıl öğrenilir? İşte 31 Aralık 2021 Cuma yılbaşı Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet sorgulama...

YILBAŞI ÇEKİLİŞ - 2022 Yılbaşı Çekilişi Telefondan Milli Piyango Sonuçları Nasıl Sorgulanır? 2022 Cep Telefonundan Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı

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31 ARALIK VE 1 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI CANLI ÇEKİLİŞ İZLE

Milli Piyango Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

31 Aralık gecesi yapılacak çekilişi takip edemeyen vatandaşlar MPİ resmi web sayfası üzerine yer alan sorgulama ekranı üzerinden bilet numarası ve çekiliş tarihini ilgili alanlara girerek sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirler. Büyük çekiliş sonrasında Milli Piyango amorti sonuçlarının da Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden öğrenilmesi mümkündür. Bilet satın almak isteyen vatandaşlar ise bayilerde uzun kuyruklar beklemek zorunda kalmadan internet üzerinden yılbaşı bilelerini online işlem sayfası üzerinden alarak büyük çekilişe katılabilecekler. Yılbaşı çekilişi sonrasında sonuçları öğrenmek isteyenler doğrudan Milli Piyango İdaresi resmi web sayfası olan ''millipiyangoonline.com'' adresine erişim sağlayarak sonuçları sorgulama ekranı üzerinden rahatlıkla öğrenebilecektir.

Teselli İkramiyesi Nedir?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek bir rakamla değişik olan bir bilete sahip olan vatandaşlar teselli ikramiyesi almaya hak kazanırlar.

Teselli ikramiyesinin belirlenme yöntemiyle alakalı bilgilendirme Milli Piyango Online ekranı üzerinden yapıldı. Milli Piyango çekilişiyle alakalı en çok merak edilenlerin yanıtlandığı ekranda teselli ikramiyesiyle alakalı şu ifadeler kullanıldı.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran sadece tek bir rakamla değişik olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan bütün numaralar, bahse husus ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üstüne basılı ise, söz hususu bilet alakalı ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üstüne basılı ise, söz hususu bilet alakalı ikramiyenin sadece yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üstüne basılı ise, söz hususu bilet alakalı ikramiyenin sadece çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi Ne Kadar?

Milli Piyango İdaresi tarafından yılbaşı özel çekilişi için bu yıl belirlenen büyük ikramiye ödülü tam 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişleri kapsamında talihlilere dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olarak belirlendi.

31 Aralık'ta belli olacak ikramiye sonuçlarını vatandaşların online sorgulama ekranı üzerinden öğrenmeleri sağlanacak. Canlı yayınla noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar ise Milli Piyango Online adresi üzerinden canlı yayını izleyebilecekler.