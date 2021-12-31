2022 Cep Telefonundan Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranı! 2022 Yılbaşı Çekilişi Telefondan Milli Piyango Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Telefondan Milli Piyango Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

2022 Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için resmi internet adresi üzerinden Milli Piyango sorgulama işlemleri yapılabilir. Büyük çekiliş sonrasında amorti sonuçları da dahil tüm vatandaşlar ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için 31 Aralık gecesi canlı yayınlanacak çekilişi takip ederek anlık olarak da yılbaşı heyecanını yaşayabilecekler. Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri için: ''çekiliş tarihi'' ve ''bilet numarası'' alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını dakikalar içinde kontrol edebilirsiniz.

31 ARALIK VE 1 OCAK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI CANLI ÇEKİLİŞ İZLE

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2022 Yılbaşı Çekilişi Telefondan Milli Piyango Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

31 Aralık 2021 tarihinde saat 23.00'da canlı yayınla yapılacak Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık gecesi yapılacak çekiliş sonrasında ''millipiyangoonline'' resmi web sitesi üzerinden açıklanacak. Canlı yayını takip ederek vatandaşlar büyük ikramiye heyecanını yaşayabilecekleri gibi bilet sorgulama işlemi yaparak da sonucu öğrenebilecekler.

Amorti Nedir?

Milli Piyango, bastırılmış numaralı biletlerin satılarak daha eskiden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanmasına yönelik bir talih oyunudur. Her ne kadar sene amacıyla da her ay derli toplu olarak 9, 19 ve 29'uncu zamanlarda yapılsa da Milli Piyango katılımına en büyük rağbet sene başı zamanlarında yaşanıyor. Yılbaşı çekilişi 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilmektedir. Genellikle sene başında gerçekleşen Milli Piyango çekilişlerinde amorti sözcüğü sık sık karşımıza çıkıyor. Peki amorti nedir? Amorti ne manaya geliyor?

Fransızca kökenli bir sözcük olan 'amorti' ekonomi terimi olarak 'Birden ödenerek faizinin işlemesine son verdiği tahvil' manasına geliyor. Amorti piyangoda ise bilet sayısal değeri anlamını taşıyor. Yani satın almış olduğunuz piyango biletinize amorti çıktığı takdirde bilete ödediğiniz parayı geri alıyorsunuz. Yani bilete ödemiş olduğunuz parayı amorti etmiş oluyorsunuz. Bir numuneyle anlatalım: Çeyrek yılbaşı bileti satın aldınız ve karşılığında 15 TL ödediniz. Bu bilete amorti çıkması durumunda 15 TL'yi rastgele bir yetki sahibi satış noktasından temin edebilmeniz mümkündür.

Biletinize amorti çıkıp çıkmadığı ise biletinizdeki rakamların sonuncusuna bakılarak öğrenebiliyor. Genelde amorti amacıyla iki değişik rakam belirleniyor. Eğer satın almış olduğunuz biletlerin son rakamlarından birisi, çekilişte çıkan amorti rakamlarından biriyse bilet ücretini geri alabilmeniz mümkün. Biletinize amorti çıkıp çıkmadığını da internet sitelerinden teyit edebilirsiniz. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine girdikten sonra hangi çekiliş amacıyla bilet sorgulama işlemi yapacaksanız alakalı tarihi seçiyor, sonrasında bilet numaranızı da aratarak sorgulama yapıyorsunuz. Ve böylece biletinize amorti çıkıp çıkmadığını öğrenebiliyorsunuz.

Çeyrek İle Tam Bilet Farkı Nedir?

Milli Piyango biletleri ikramiye hesaplamalarında satın alınan biletin özelliği ikramiye tutarını da otomatik olarak belirliyor. Tam biletlerde isabet eden ikramiyenin tamamı, yarım biletlerde yarısı, çeyrek biletlerde ise dörtte biri bilet sahibine ikramiye olarak ödeniyor. Yani bu yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon TL bulunduğu düşünülürse yılbaşı büyük ikramiyesinin tam bilete isabet etmesi durumunda şanslı büyük ikramiyenin bütününün sahibi olurken yarım bilete isabet etmesi durumunda 40 milyon TL'nin sahibi çeyrek bilete isabet etmesi durumunda ise 20 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi oluyor.