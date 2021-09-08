CHP'li Bülent Oğuz'un taciz ettiği kadın konuştu: Sonu tecavüze gidecek diye korktum

Erzurum CHP İl Başkanı Bülent Oğuz'un, il merkezinde temizlik ve çay işinde çalışan kadını taciz ettiği ortaya çıkmıştı.
Parti içinde üzeri örtbas edilen taciz olayı sonrası evli ve iki çocuk babası Oğuz'un istifasını sunduğu öğrenildi.
Ancak CHP Genel Merkezi'nin sitesinde hâlâ İl Başkanı Oğuz'un isminin yer alması dikkat çekti. Tacize uğrayan kadına ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, eşinden ayrı yaşayan iki çocuk annesi kadın, 9 ay boyunca partide çalıştığını belirterek şunları anlattı:
Ben kimseye herhangi bir kumpas kurmadım. Ses kaydını kendimi savunmak için almıştım. Tacizlerin sonunun tecavüze gideceğini düşündüm, korktum. Ses kaydını avukata verdim. 2 hafta önce de suç duyurusunda bulundum.