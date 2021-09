CHP'li Bülent Oğuz'un taciz ettiği kadın konuştu: Sonu tecavüze gidecek diye korktum

ŞU AN CAN GÜVENLİĞİM YOK

Beni sigortasız çalıştırdılar. 3 bin 500 lira alıyorum diye gösterdiler, 2 bin lira verdiler. 9 ay boyunca o paramı bile onlar yedi. Hem hakkımı vermediler hem de böyle şeylere maruz kaldım. Bu adam evimin kapısının önüne bile geliyordu. Ben asla susmayacağım. Şerefimle ekmek paramı kazanmak istiyordum. Şu an can güvenliğim yok.