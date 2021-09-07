CHP'li Bülent Oğuz'dan görülmemiş pişkinlik: Tacize 'basit' dedi

Skandal, evli ve 2 çocuk babası Oğuz'un yanında çalışan çaycı kadına yönelik taciz konuşmalarının ses kaydının internette yayınlanmasıyla patlak vermişti.
'ORADA SANA TECAVÜZ EDERLER'
Kayıtlarda kadına "Benimle birlikte ol" diyen Oğuz, kadının "Ben ekmeğimin peşindeyim" sözlerine rağmen tacizini "Çok hoşuma gidiyorsun" diyerek sürdürüyor.
Çaycı kadın ise, "Bana, 'Orada çalışıyorsan sana tecavüz ederler' diyenler oldu. Adınız çıkmış 9'a" şeklinde yanıtını veriyor. Yaklaşık bir yıl önce yaşandığı belirtilen taciz olayından sonra çaycı kadın işten ayrılırken, olayın partide duyulmasının ardından ise yaklaşık 2 ay önce Oğuz'un CHP Genel Merkezi'ne istifasını sunduğu belirtildi.