CHP'li Bülent Oğuz'dan görülmemiş pişkinlik: Tacize 'basit' dedi

BASİT KONUŞMAYMIŞ

Sabah'ın haberine göre, taciz konuşmalarını itiraf eden Oğuz, kadınla arasındaki diyaloğun "basit konuşma" olduğunu belirterek, "Bu olaylar, 1 yıl önce malum kişi ile basit denilecek konuşmanın dışında başka hiçbir şey olmamıştır. Benden para talebinde bulunan kişiler, bunu kabul etmemem halinde para karşılığında satacaklarını söyleyip, beni tehdit ettiler.

Söz konusu konuşmanın dışında hiçbir eylemim ve hareketim olmadı. Malum şahsın, beni tuzağa düşürmek için önceden ses kaydını benden habersiz açtığını ve kayıt yaptığını öğrenir öğrenmez konuyu yargıya taşıdım" ifadelerini kullandı.