CHP Erzurum'daki taciz skandalının ardından işçi sömürüsü de çıktı!



GENEL MERKEZ SUSKUN

Erzurum İl Başkanı Oğuz'un taciz iddiaları kabul edip istifa etmesine rağmen CHP Genel Merkezi'nde yine sessizlik hakim. 'Kadına şiddete son' yazılı araçlarla saha çalışması yürüten partinin kadın milletvekilleri de sessizliğini korudu. CHP sıralarında görev yapan 16 kadın milletvekili yaşanan taciz skandalını görmezden geldi. Tüm CHP milletvekillerinin sosyal medya hesaplarında Erzurum İl Başkanı Oğuz'la ilgili tek satır kınama mesajına yer verilmedi. Afganistan'daki kadınların hakları ile ilgili paylaşımlar yapan kadın vekiller parti içi bir taciz skandalıyla ilgili bir kez daha üç maymunu oynadı. Skandalı Türkiye'ye duyuran Memleket Partisi Erzurum İl Başkanı Serhatcan Eş de CHP'nin sessizliğine tepki gösterdi. Eş, parti olarak genç kadına her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

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