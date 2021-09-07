CHP Erzurum'daki taciz skandalının ardından işçi sömürüsü de çıktı!

CHP Erzurum İl Başkanlığı'ndaki taciz rezaleti ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Taciz kayıtlarının yayınlanması ile istifasını sunmak zorunda kalan İl Başkanı Bülent Oğuz'un, susması için genç kadına önce para teklif ettiği, ret cevabı alınca da tehdit ettiği ortaya çıktı.
SES KAYITLARI DEŞİFRE OLDU
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un partide çaycı olarak çalışan genç kadını taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Genç kadın taciz anına ilişkin ses kayıtlarını yayınlayarak Oğuz'u ifşa etmişti. Skandalın gündem olmasının ardından tacizci İl Başkanı Oğuz istifa ederken Yeni Şafak skandalla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı.
CHP GENEL MERKEZİ BİLİYORDU
Buna göre, genç kadın maruz kaldığı tacizi Erzurum Başkan Yardımcısı İbrahim Hepoğlu'na aktardı. Ses kayıtlarını sunan genç kadın olayın CHP Genel Merkezi'ne iletilmesini istedi. Hepoğlu'nun kayıtları Ankara'ya gönderip göndermediği bilinmezken, genel merkeze bilgi dolaylı yollardan ulaştı.