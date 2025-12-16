Emekliye kazanç takvimi! İki ikramiye ve promosyon artışı geliyor
2026 yılında emekliler iki kez maaş zammı alacak. Üstelik Mart ve Mayıs aylarında ödenecek bayram ikramiyeleri ile banka promosyonunda da artış gündemde...
Yaklaşan 2026 yılında emeklileri iki zam, iki ikramiye ve yeni promosyon bekliyor. Ocak ve Temmuz'da zamlanacak maaşların yanı sıra Mart ve Mayıs aylarında ödenecek bayram ikramiyelerinde ve promosyon kazançlarında da artış gündemde. İşte milyonları bekleyen kazançlar...
TÜM MAAŞLAR ARTIYOR
Tüm emeklilere yeni yılda çifte zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise Ocak'ta yüzde 11 zam, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden fark ve bin lira taban aylık artışı yansıtılırken; Temmuz'da da yüzde 7 artış ve 2026'nın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 11'i aşarsa fark verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının alt bandı olan yüzde 31 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söylemişti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2025 enflasyonu yüzde 31.17 olarak tahmin edildi. Bu tahminlere göre Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 12.28- 12.42, memur emeklilerine de yüzde 18.7-18.84 zam bekleniyor. Emekliler arasında 6.5 puana yakın zam farkı olacağı görülürken, bu nedenle refah payı beklentileri bulunuyor. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur'lularda 16 bin 881 lira olan taban aylık ödemesinin de artırılması gündemde. Bu da eğer 6 aylık enflasyon artışı yapılırsa 19 bin lira sınırına dayanacak.
GÖZLER PROMOSYONDA
Emeklilere, dul ve yetimlere bankalar tarafından ödenen promosyonda kampanyalar 2025'in son günlerinde hareketlendi. Emeklilere halen 39 bin 500 liraya varan avantaj sunuluyor. Hem Ocak'taki maaş zamları hem de Nisan'dan itibaren 2 milyona yakın kişinin 3 yıllık taahhüdünün dolacak olması yeni yılda promosyonda rekabeti büyütecek. Bu nedenle promosyon avantajının büyümesi bekleniyor. Hatta SGK'nın bankalarla yeni protokol imzalaması bekleniyor. Halen promosyonda birinci ve ikinci maaş dilimi kapsamında hiçbir emekli bulunmuyor. Hatta ilk üç maaş diliminde hiçbir memur emeklisi yok. SGK ile bir protokol imzalanırsa hem maaş dilimleri hem de ödenecek taban promosyon tutarları güncellenmiş olacak. Hatta bazı bankalar rekabetle ödeyeceği tutarı daha da yukarıya taşıyacak.
İKRAMİYEYE YENİ TUTAR
Emekliler 2026 yılında da 2 bayram ikramiyesi alacak. Yeni yılda Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 16-19 Mart tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs'a denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 18-26 Mayıs tarihleri arasında Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Halen emeklilerin ikramiye tutarı bayram başına 4 bin lira. Bu tutarda da bir güncelleme bekleniyor. Artış kararı alınırsa büyük bir ihtimalle Mart ayı başında yasal düzenleme yapılacak.
BU TARİHLERE DİKKAT!
İLK ARTIŞ OCAK AYINDA
1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
5 OCAK: Zam oranları belli olacak.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
1'İNCİ İKRAMİYE MART'TA
20-22 MART: Ramazan Bayramı
16-19 MART: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin tahmini ödeme tarihi
MAYIS'TA DA ÖDEME VAR
27-30 MAYIS: Kurban Bayramı
18-26 MAYIS: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin tahmini ödeme tarihi
MAAŞLARA TEMMUZ AYARI
1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.