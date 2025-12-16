Emekliye kazanç takvimi! İki ikramiye ve promosyon artışı geliyor

Yaklaşan 2026 yılında emeklileri iki zam, iki ikramiye ve yeni promosyon bekliyor. Ocak ve Temmuz'da zamlanacak maaşların yanı sıra Mart ve Mayıs aylarında ödenecek bayram ikramiyelerinde ve promosyon kazançlarında da artış gündemde. İşte milyonları bekleyen kazançlar...

Türk Lirası (AA) TÜM MAAŞLAR ARTIYOR



Tüm emeklilere yeni yılda çifte zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise Ocak'ta yüzde 11 zam, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı üzerinden fark ve bin lira taban aylık artışı yansıtılırken; Temmuz'da da yüzde 7 artış ve 2026'nın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 11'i aşarsa fark verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının alt bandı olan yüzde 31 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söylemişti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2025 enflasyonu yüzde 31.17 olarak tahmin edildi. Bu tahminlere göre Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 12.28- 12.42, memur emeklilerine de yüzde 18.7-18.84 zam bekleniyor. Emekliler arasında 6.5 puana yakın zam farkı olacağı görülürken, bu nedenle refah payı beklentileri bulunuyor. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur'lularda 16 bin 881 lira olan taban aylık ödemesinin de artırılması gündemde. Bu da eğer 6 aylık enflasyon artışı yapılırsa 19 bin lira sınırına dayanacak.