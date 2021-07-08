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    İngiliz basını, yerli İHA ve SİHA'larımızı kaleme aldı: Ülkemize övgüler yağdırdı

    Türkiye, yerli savunma sanayisinde destan yazdı. Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar kritik operasyonlarda önemli görevler aldı. Libya'da darbeci Hafter'i, Suriye'de PKK/YPG'yi, Dağlık Karabağ'da ise katil Ermenistan'ı köşeye sıkıştırdı. Bu başarı, diğer ülkelerin de ilgisinden kaçmadı. Son oalrak İngiltere merkezli "Drone Wars" isimli savunma sanayi haber platformu yerli İnsansız Hava Araçları'nın başarısını kaleme aldı.

    Selam drone

    Türkiye, yerli savunma sanayisinde destan yazdı. Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar kritik operasyonlarda önemli görevler aldı. Libya'da darbeci Hafter'i, Suriye'de PKK/YPG'yi, Dağlık Karabağ'da ise katil Ermenistan'ı köşeye sıkıştırdı. Bu başarı, diğer ülkelerin de ilgisinden kaçmadı. Son oalrak İngiltere merkezli "Drone Wars" isimli savunma sanayi haber platformu yerli İnsansız Hava Araçları'nın başarısını kaleme aldı.

    'AVRUPALILAR UYUYOR!'
    Yağılan analizde, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larda lider olduğunu yazdı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın hazırladığı raporda Bayraktar TB2'leri örnek gösterdiği hatırlatıldı. "Türkiye insansız hava aracı alanında süper güç olma yolundayken, Avrupalılar, uyuyor olmaktan utanıyor olmalılar" vurgusu yapıldı.

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    Allah bunların eline insanı düşürmesin
    Haberler Güncel İngiliz basını, yerli İHA ve SİHA'larımızı kaleme aldı: Ülkemize övgüler yağdırdı