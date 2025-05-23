Dua Lipa şampiyonluk kutlamasına gelmek için Galatasaray’dan servet istedi!

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Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray, 25 Mayıs'ta Yenikapı'da yapacağı kutlama programında sahneye çıkarmak için dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile görüştü.

Kaynak: Sosyal medya Dua Lipa ise Galatasaray'dan astronomik bir bedel talep etti. Spor Gecesi'nin haberine göre; Lipa, Galatasaray'dan 3.5 milyon dolar istedi.