Dua Lipa şampiyonluk kutlamasına gelmek için Galatasaray’dan servet istedi!

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray, 25 Mayıs'ta Yenikapı'da yapacağı kutlama programında sahneye çıkarmak için dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile görüştü.
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray, 25 Mayıs'ta Yenikapı'da yapacağı kutlama programında sahneye çıkarmak için dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile görüştü.
Dua Lipa ise Galatasaray'dan astronomik bir bedel talep etti. Spor Gecesi'nin haberine göre; Lipa, Galatasaray'dan 3.5 milyon dolar istedi.
Söz konusu rakamın yüksek olması nedeniyle bu sanatçıdan vazgeçildi ve yerli sanatçılarla anlaşma sağlandı.
Galatasaray'ın Yenikapı'da yapacağı şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar da açıklandı.
Sahne alacak isimler şöyle: Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay.