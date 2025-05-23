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Dua Lipa şampiyonluk kutlamasına gelmek için Galatasaray'dan servet istedi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın, Galatasaray’ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında sahne almak için sarı kırmızılı kulüpten istediği tutar ortaya çıktı. İşte Dua Lipa'nın Galatasaray'dan istediği rakam ve detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 16:04 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 16:04
Dua Lipa şampiyonluk kutlamasına gelmek için Galatasaray’dan servet istedi!

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Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray, 25 Mayıs'ta Yenikapı'da yapacağı kutlama programında sahneye çıkarmak için dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile görüştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Dua Lipa ise Galatasaray'dan astronomik bir bedel talep etti. Spor Gecesi'nin haberine göre; Lipa, Galatasaray'dan 3.5 milyon dolar istedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Söz konusu rakamın yüksek olması nedeniyle bu sanatçıdan vazgeçildi ve yerli sanatçılarla anlaşma sağlandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Galatasaray'ın Yenikapı'da yapacağı şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar da açıklandı.

Sahne alacak isimler şöyle: Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay.

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