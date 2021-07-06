Yerli İHA ve SİHA'larımız göklerde destan yazdı Fransa'yı ise panik sardı! Hazırladıkları raporda acı gerçeği paylaştı

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Türkiye, yerli savunma sanayinde atağa geçti. İHA ve SİHA'larımız ise başroldeydi. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda kullanılan İnsansız Hava Araçları, başarısıyla tüm dünyanın ilgisini çekti.

Polonya, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan gibi ülkeler Türkiye'nin ürettiği İHA'ları ordusuna katarken, Almanya ve İngiltere de sıraya girdi. Yerli İHA ve SİHA'larımız son olarak Fransız senatörlerin gündemindeydi.

Paniğe kapılan Fransa Senatosu, hazırladığı raporun 25 sayfasında Türkiye'deki savunma sanayisine yer verdi.

"2019'dan bu yana bu alanda ilerleme kaydettik. Silahlı kuvvetlerin de 2025 yılına kadar binlerce askeri İHA'ya sahip olması bekleniyor. Türkiye, insansız hava araçlarında birçok ülkeyi geride bıraktı. Acilen SİHA yatırımı yapıp onlara yetişmemiz şart" diye yazdı.

TAM SİHA PANİK

Komşu Yunanistan'ı da Türkiye paniği sardı. Fransa'dan ikinci el Rafale jetlerini 2.5 milyar dolara satın aldı. Bu ay içinde jetlerin teslim edilmesi beklenirken Ta Nea gazetesi bugünkü sayısında Atina'nın kabusunu yazdı. Jetlere ait sırların Türkiye tarafından ele geçirildiğini kaleme aldı.

DÜNYANIN GÖZÜ ONLARIN ÜSTÜNDE

Yerli üretim Bayraktar İHA ve SİHA'lar, operasyonda dengeyi değiştirdi.

Başarısıyla yüzlerce ülkenin ilgisini çekti. Almanya ve İngiltere, yerli İnsansız Hava Araçları'ndan almak isteğini söyledi.