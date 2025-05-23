Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile yeni kare paylaştı! Gün batımı pozları sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu Hande Erçel , 78'inci Cannes Film Festivali'ne katıldı ve buradan yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer aldı.

Kaynak: Sosyal medya

Kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncudan yeni fotoğraflar geldi.