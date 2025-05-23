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Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile yeni kare paylaştı! Gün batımı pozları sosyal medyaya damga vurdu

Bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, gün batımında verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Fotoğraf serisi yayınlayan oyuncu, paylaşımında sevgilisiyle bir pozuna da yer verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 16:41 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 16:43
Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile yeni kare paylaştı! Gün batımı pozları sosyal medyaya damga vurdu

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Ünlü oyuncu Hande Erçel, 78'inci Cannes Film Festivali'ne katıldı ve buradan yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer aldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncudan yeni fotoğraflar geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Erçel, gün batımında verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Siyah kombini çok beğenilen Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile verdiği pozu da takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sık sık seyahat eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın mutluluk fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o poz...

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