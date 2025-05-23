Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile yeni kare paylaştı! Gün batımı pozları sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 78'inci Cannes Film Festivali'ne katıldı ve buradan yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer aldı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, 78'inci Cannes Film Festivali'ne katıldı ve buradan yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer aldı.
Kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncudan yeni fotoğraflar geldi.
Erçel, gün batımında verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Siyah kombini çok beğenilen Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile verdiği pozu da takipçilerinin beğenisine sundu.
Sık sık seyahat eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın mutluluk fotoğrafı büyük ilgi gördü.
İşte o poz...