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    • 25.06.2021 18:06
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    Katar vatandaşlığı nasıl alınır? Katar vatandaşı olmanın şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılır?

    Gündemde yoğun bir şekilde Katar vatandaşlığı nasıl alınır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Türkiye ile Katar arasında "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü anlaşması imzanlandı ve bunun üzerine vatandaşlar sıklıkla Katar vatandaşı olmanın şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? Sorgulamalarını yapar oldu. Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Katar vatandaşlığı nasıl alınır?

    Katar vatandaşlığı nasıl alınır? Katar vatandaşı olmanın şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor."Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü hakkında merak edilen tüm detayların yanı sıra Katar vatandaşlığı almak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgileri haberimzide bulabilirsiniz.

    ASKERİ PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR

    Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.

    Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.

    Karşılıklı olarak Katar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ve öğrencilerine, eğitim süresince kendi birliklerine ait kamuflaj ve üniformayı giyme hakkı, askeri uçakla seyahat, orduevinde ikamet gibi imkanlar tanınıyor.

    SINAV ŞARTI TÜM YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ

    Ayrıca eğitim için seçilecek personellerin, Türkiye ve Katar'ın 'ulusal mevzuat hükümleri' kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre Türkiye'de eğitim alacak (askeri personeller hariç) tüm yabancı öğrencilerde istisna olmaksızın sınav şartı aranıyor.

    KATAR VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIR?

    Katar'da süresiz oturum izni alan yabancı uyruklu kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir. Katar vatandaşı olabilmek için başvurular Katar konsolosluğuna gerekli belgelerin teslim edilmesi ile yapılır.

        Öte yandan Katar, vatandaşlarına her ay 30 bin dolar vatandaşlık maaşı ödemektedir.

        Katar için oturma iznini ülkeye girdikten sonra alabilirsiniz. Oturum izni aile birleşimi, ticari ve çalışma amaçlı gelen kişilere verilmektedir.

        Katar bu yıl turist vizelerini açtı. Ülkeye 1 aydan uzun süreli seyahat edecek kişilerin seyahat vizesi alması gerekiyor.

        KATAR VİZESİ NASIL ALINIR?

        Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Malezya (90 gün), Suudi Arabistan, Türkiye (90 gün), Umman ülkelerindeki vatandaşlar Katar'a ziyaretlerinde vize almaları gerekmiyor. Katar'a girmek için kimlik kartlarını kullanabilirler.

        Bu çerçevede, Türk vatandaşları Katar'a girişlerinde vizeden muaftır.

        Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarının ise 2017'yınından beri Katar'a seyahatleri yasaktır.

        Katar vatandaşlığı alabilmek için uzun süreli vize talep adımları tamamlanır. Ardından oturum alınır. Oturumun süresiz hale dönüşmesinin akabinde de vatandaşlık için başvuruda bulunulur. Direkt olarak vize ile beraber vatandaşlık talebinde bulunulmamaktadır.

        KATAR VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

        Katar ziyaretleriniz 30 günden fazla sürecekse Katar vizesi gereklidir. Vize için istenen evraklar listesinde yer alan belgeler şunlardır;

        Konaklama rezervasyonu

        Gidiş ve dönüş olmak üzere uçak bileti rezervasyonu

        Seyahat sağlık sigortası

        Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamillerinin 2 haftalık turistik vize almak için havaalanında ödemesi gereken vize tutarı 100 Katar Riyali olarak belirlenmiştir.
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        Haberler Güncel Katar vatandaşlığı nasıl alınır? Katar vatandaşı olmanın şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılır?