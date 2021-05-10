Virginia'da yaşayan Anna Jarvis, 1905 yılında vefat eden annesi için her sene kutlama yapmak istedi. İlk kutlama da 1908'de 407 çocuğun bir araya gelmesiyle yapıldı. Tarihler 1914 yılını gösterdiğinde ise bu dönem artık resmiyet kazandı. Yıllar sonra bunun bir ticarete dönüştüğünü anlayan Anna bununla ilgili birçok mücadele verdi, davalar açtı, fakat hepsi yanıtsız kaldı.
SİMGESİ BEYAZ KARANFİL
1908'de ilk Anneler Günü, Anna'nın annesinin 20 yıl öğretmenlik yaptığı kilisede düzenlenen etkinlikle kutlandı. Gelenlere annesinin en sevdiği çiçek olan beyaz karanfil dağıtıldı.
Amerika Temsilciler Meclisi bu tarz özel günlerin devamının gelebileceği gerekçesiyle günü resmileştirmeyi reddetse de ABD Başkanı Woodrow Wilson 1914'te bugünü resmi 'Anneler Günü' olarak ilan etti. Jarvis hiç evlenmedi ve çocuğu olmadı. Sadece bir kardeşinin, Josiah'ın çocuğu vardı.