Virginia'da yaşayan Anna Jarvis, 1905 yılında vefat eden annesi için her sene kutlama yapmak istedi. İlk kutlama da 1908'de 407 çocuğun bir araya gelmesiyle yapıldı. Tarihler 1914 yılını gösterdiğinde ise bu dönem artık resmiyet kazandı. Yıllar sonra bunun bir ticarete dönüştüğünü anlayan Anna bununla ilgili birçok mücadele verdi, davalar açtı, fakat hepsi yanıtsız kaldı.