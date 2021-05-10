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    Günü nasıl ortaya çıktı? 'li 'in girişimiyle kutlanmaya başladı

    Günü, 20. yüzyıl başında ’li 'in girişimiyle kutlanmaya başladı. Genç kadın daha sonra ticarileşince bu güne savaş açtı. Servetini bu uğurda harcadı ama başarılı olamadı.

    Anneler Günü

    Virginia'da yaşayan Anna Jarvis, 1905 yılında vefat eden annesi için her sene kutlama yapmak istedi. İlk kutlama da 1908'de 407 çocuğun bir araya gelmesiyle yapıldı. Tarihler 1914 yılını gösterdiğinde ise bu dönem artık resmiyet kazandı. Yıllar sonra bunun bir ticarete dönüştüğünü anlayan Anna bununla ilgili birçok mücadele verdi, davalar açtı, fakat hepsi yanıtsız kaldı.

    SİMGESİ BEYAZ KARANFİL
    1908'de ilk Anneler Günü, Anna'nın annesinin 20 yıl öğretmenlik yaptığı kilisede düzenlenen etkinlikle kutlandı. Gelenlere annesinin en sevdiği çiçek olan beyaz karanfil dağıtıldı.

    Amerika Temsilciler Meclisi bu tarz özel günlerin devamının gelebileceği gerekçesiyle günü resmileştirmeyi reddetse de ABD Başkanı Woodrow Wilson 1914'te bugünü resmi 'Anneler Günü' olarak ilan etti. Jarvis hiç evlenmedi ve çocuğu olmadı. Sadece bir kardeşinin, Josiah'ın çocuğu vardı.

        TİCARİLEŞTİRİLMESİNDEN NEFRET ETTİ
        Anneler         Günü'nün zaman içinde ticari amaçlara alet edilmesinden Jarvis son derece rahatsızdı ve bununla savaşmak için aile servetini harcadı. Özellikle kafayı tebrik kartları şirketlerine, şekerlemecilere ve her mayıs ayında fiyatları tavan yapan çiçekçilere taktı. Sürekli "İşin içine giren para, masumiyeti öldürdü", "Annelerin, bugünde onurlandırılmak yerine adı kirletiliyor" der, hayır kuruluşlarına bile güvenmezdi.

        Karanfil, Javis'in annesinin en sevdiği çiçeklerdi. Jarvis'e göre beyaz karanfiller vefat eden anneleri, kırmızılarsa hayatta olanları temsil ediyordu. Tüm çocuklara "Onu bu günde mutlaka ziyaret edin, mektup yazın" derdi.

        YOKSULLUK İÇİNDE ÖLDÜ
        Tüm servetini bu ticarete dönüşmüş günü ortadan kaldırmak için harcadı. 1948 yılında ise beş parasız ve tek başına bir senatoryumda öldü.
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        Haberler Güncel Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? ABD'li Anna Jarvis'in girişimiyle kutlanmaya başladı