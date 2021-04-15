Ankara Çankaya'da 900 kişiyi evsiz bırakan istinat faciasıyla ilgili ihmaller zincirini gösteren belgelere SABAH ulaştı. Çankaya Belediyesi, olay günü sabah saatlerinde inşaat alanında inceleme yaptı. Herhangi bir risk olmadığını, tutanakla kayıt altına aldı.
Risk taşımadığı söylenen binalar ise akşam sarsılmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle araştırılması için müfettiş görevlendirildi.
YENİ YAPI RUHSATI OLMADAN İNŞAATIN TEMEL ÇALIŞMASINA BAŞLANDI
İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan Açelya Apartmanı yıkıldı. Büyük bir faciadan kurtulan bina sakinlerinin 3 ay önce CHP'li Çankaya Belediyesi'ni uyardığı ortaya çıkmıştı.