ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Yaşanan ihmaller zinciri ve tedbirsizlik 9 Nisan'da Açelya Apartmanı'nın yıkılmasına ve çevredeki binaların boşaltılarak 155 dairede yaşayan vatandaşların mağduriyetine sebep oldu. İçişleri Bakanlığı'nca açılan kapsamlı soruşturma devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olayın imar planı yapım aşaması dahil tüm yönleriyle araştırılması, tespit edilecek sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai işlemin yapılması için müfettiş görevlendirildi. Bakanlık müfettişleri bütün bu süreçte ihmaller zincirine sebep olan kişi ve kurumları tek tek tespit ederek bir rapor hazırlayacak. Soruşturmanın sonucuna göre ortaya çıkan mali zararın, sorumlulardan tahsil edilmesi için yargı yoluna başvurulacak.