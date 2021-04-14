Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi'ndeki Mektep Sokak'ta bulunan arsada, apartman inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, kazı alanının bitişiğinde 2013 yılında inşa edilen 8 katlı Açelya Apartmanı'nın zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluştu.

Yapılan incelemede binanın temelinde kayma meydana geldiği ve çökme riski bulunduğu belirlendi.