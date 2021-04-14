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    • 15.04.2021 01:26
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    Bakanı açıkladı: 'da evleri zarar gören vatandaşlara kira ve taşınma yardımı başladı

    'da inşaat çalışmaları yapılırken temeline zarar verilen ve çevre binalarla ilgili açıklama yapan Bakanı , ''Ankara'nın ilçesi İleri Mahallesi’nde evleri zarar gören vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı yapmaya başladık. Açelya Apartmanı çevresindeki binaları kayma riskine karşı lazer tarayıcılarla anlık takip ediyoruz. Mobil laboratuvarımız ve uzman ekibimizle sahadayız" dedi.

    Bakan Kurum: Kira ve taşınma yardımı başladı

    Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi'ndeki Mektep Sokak'ta bulunan arsada, apartman inşaatı için yapılan temel kazısı sırasında, kazı alanının bitişiğinde 2013 yılında inşa edilen 8 katlı Açelya Apartmanı'nın zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluştu.

    Yapılan incelemede binanın temelinde kayma meydana geldiği ve çökme riski bulunduğu belirlendi.




    Bunun üzerine binanın çevresinde bulunan 20 bina da tedbir amacıyla tahliye edildi.



    BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi'nde evleri zarar gören vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı yapmaya başladık. Açelya Apartmanı çevresindeki binaları kayma riskine karşı lazer tarayıcılarla anlık takip ediyoruz. Mobil laboratuvarımız ve uzman ekibimizle sahadayız" ifadelerini kullandı.

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