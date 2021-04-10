

Sabah'ın haberine göre, 4 bina sakinleri "İleri Mahallesi Altay Sokak No:64 adresi 8139/20 ada-parsel nolu bina sakinleri olarak kot farkıyla binamızın ön cephesinde bulunan Mektep Sokak No:50 adresli, 8139/12 ada-parsel nolu arsa da inşaatı başlanacak olan yapının, binamızın temelinde ya da binamız için tehlike oluşturabilecek muhtelif risk unsurlarına karşı, inşaatı başlanacak olan yapının temel aşamasında gerekli zemin etütlerinin yapılması gereken perde beton imalatlarının gerekli mevzuat çerçevesinde, standartlara uygun ve en önemlisi de binamız ve çevre binalara muhtelif tehlikeler oluşmayacak, can ve mal kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde inşaata başlaması, devamı ve denetlenmesi hususlarını bilgilerinize arz ederiz" yazılı dilekçeyi Çankaya Belediyesi'ne gönderdi.



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN