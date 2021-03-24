MYK üyeleri kimdir, görevleri neler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), yeni Merkez Yürütme Kurulu'nu seçti. İşte o isimler ve görevleri...
İşte AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:
1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan
2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili
3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili
4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı
6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı
7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı
8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı
9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar
10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı
11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı
12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı
13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı
14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı
15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı
16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı
17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı
18. Fatih Şahin – Genel Sekreter
19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü
20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı
21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili
22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili
23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili
24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili
25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili
26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı
27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı
AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELERİ İSE ŞU ŞEKİLDE
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ali İhsan Yavuz
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Belgin Uygur
Binali Yıldırım
Burhan Kayatürk
Burhan Sakallı
Bülent Tüfenkçi
Büşra Paker
Cem Şahin
Cüneyt Yüksel
Çiğdem Karaaslan
Derya Yanık
Efkan Ala
Emine Zeybek
Emre Ete
Erkan Kandemir
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Fatma Güldemet Sarı
Hacı Bayram Türkoğlu
Haluk İpek
Hamza Dağ
Hasan Sert
Hayati Yazıcı
İbrahim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
İsmail Cenk Dilberoğlu
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Lütfiye Selva Çam
Mehmet Ali Zengin
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Nil Hıdır
Mehmet Özhaseki
Menderes Türel
Metin Bulut
Metin Külünk
Metin Tarhan
Murat Baybatur
Mustafa Köse
Mustafa Şen
Mustafa Yel
Mücahit Birinci
Numan Kurtulmuş
Nurcan Dalbudak
Nurettin Canikli
Orhan Miroğlu
Ömer Çelik
Ömer İleri
Özlem Zengin
Öznur Çalık
Resul Kurt
Seda Sarıbaş
Sevan Sıvacıoğlu
Sevgi Yiğit
Sumru Altuğ
Sunay Karamık
Şamil Tayyar
Şaziye Gündüz
Şebnem Koçakelçi
Tahir Akyürek
Tuba Vural Çokal
Türk İslam Karakoç
Vedat Demiröz
YEDEK ÜYELER
Tamer Akkal
Mücahit Yanılmaz
Azmi Ekinci
Hikmet Ayar
Korkmaz Karaca
Ahmet Bilal Kıymaz
Vildan Polat
Halise Çiftçi
Arzu Silin Günaydın
Davut Coşkun Şiviloğlu
Işıl Kurnaz Baltacı
Emre Çalışkan
Melek Şimşek
Murat Çiçek
Emre Cemil Ayvalı
Sümeyye Bozkurt
Eyüp Gökhan Özekin
Fatih Çiftçi
Ali Arif Özzeybek
M. Belma Erdoğan
Nazan Aytop
Neslihan Cenk
Nesrin Ulema
Serpil Yılmaz
Sevde Sena Dağlı
Tuba Köksal
Aişe Nur Nacar
Mehmet Karabay
Harun Armağan
Kurtcan Çelebi
Ayşe Güliz Yılman
Mehmet Umur
Şevki Şar
M. Fatih Gök
Ahmet Fethan Baykoç