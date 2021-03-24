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    • 24.03.2021 19:36
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    AK Parti (MYK) belli oldu! , görevleri neler? İşte o liste...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yeni MKYK, 'nu seçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1428 geçerli oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi. Kongre sonrası Erdoğan başkanlığında toplanan yeni MKYK, Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) seçti. , görevleri nedir? İşte detaylar...

    MYK üyeleri kimdir, görevleri neler? İşte o liste...

    MYK üyeleri kimdir, görevleri neler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), yeni Merkez Yürütme Kurulu'nu seçti. İşte o isimler ve görevleri...

    İşte AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:

    1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan
    2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili
    3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili
    4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
    5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı
    6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı
    7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı
    8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı
    9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar
    10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı
    11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı
    12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı
    13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı
    14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı
    15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı
    16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı
    17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı
    18. Fatih Şahin – Genel Sekreter
    19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü
    20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı
    21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili
    22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili
    23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili
    24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili
    25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili
    26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı
    27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı

    AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELERİ İSE ŞU ŞEKİLDE
    Abdurrahim Fırat
    Abdurrahman Kurt
    Ahmet Büyükgümüş
    Ahmet Gündoğdu
    Ahmet Sami Ceylan
    Alaattin Parlak
    Ali İhsan Yavuz
    Ayhan Salman
    Ayşe Böhürler
    Bayram Şenocak
    Behiye Eker
    Bekir Bozdağ
    Belgin Uygur
    Binali Yıldırım
    Burhan Kayatürk
    Burhan Sakallı
    Bülent Tüfenkçi
    Büşra Paker
    Cem Şahin
    Cüneyt Yüksel
    Çiğdem Karaaslan
    Derya Yanık
    Efkan Ala
    Emine Zeybek
    Emre Ete
    Erkan Kandemir
    Fatih Şahin
    Fatma Aksal
    Fatma Betül Sayan Kaya
    Fatma Güldemet Sarı
    Hacı Bayram Türkoğlu
    Haluk İpek
    Hamza Dağ
    Hasan Sert
    Hayati Yazıcı
    İbrahim Halil Yıldız
    İsa Sinan Göktaş
    İsmail Cenk Dilberoğlu
    Jülide Sarıeroğlu
    Leyla Şahin Usta
    Lütfiye Selva Çam
    Mehmet Ali Zengin
    Mehmet Kasım Gülpınar
    Mehmet Nil Hıdır
    Mehmet Özhaseki
    Menderes Türel
    Metin Bulut
    Metin Külünk
    Metin Tarhan
    Murat Baybatur
    Mustafa Köse
    Mustafa Şen
    Mustafa Yel
    Mücahit Birinci
    Numan Kurtulmuş
    Nurcan Dalbudak
    Nurettin Canikli
    Orhan Miroğlu
    Ömer Çelik
    Ömer İleri
    Özlem Zengin
    Öznur Çalık
    Resul Kurt
    Seda Sarıbaş
    Sevan Sıvacıoğlu
    Sevgi Yiğit
    Sumru Altuğ
    Sunay Karamık
    Şamil Tayyar
    Şaziye Gündüz
    Şebnem Koçakelçi
    Tahir Akyürek
    Tuba Vural Çokal
    Türk İslam Karakoç
    Vedat Demiröz

    YEDEK ÜYELER
    Tamer Akkal
    Mücahit Yanılmaz
    Azmi Ekinci
    Hikmet Ayar
    Korkmaz Karaca
    Ahmet Bilal Kıymaz
    Vildan Polat
    Halise Çiftçi
    Arzu Silin Günaydın
    Davut Coşkun Şiviloğlu
    Işıl Kurnaz Baltacı
    Emre Çalışkan
    Melek Şimşek
    Murat Çiçek
    Emre Cemil Ayvalı
    Sümeyye Bozkurt
    Eyüp Gökhan Özekin
    Fatih Çiftçi
    Ali Arif Özzeybek
    M. Belma Erdoğan
    Nazan Aytop
    Neslihan Cenk
    Nesrin Ulema
    Serpil Yılmaz
    Sevde Sena Dağlı
    Tuba Köksal
    Aişe Nur Nacar
    Mehmet Karabay
    Harun Armağan
    Kurtcan Çelebi
    Ayşe Güliz Yılman
    Mehmet Umur
    Şevki Şar
    M. Fatih Gök
    Ahmet Fethan Baykoç
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    Haberler Güncel AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belli oldu! MYK üyeleri kimdir, görevleri neler? İşte o liste...