FETÖ'CÜ CAN DÜNDAR BULDAN'A KALKAN OLDU!

Buldan'ı savunanlar arasında Almanya'ya firar eden Can Dündar'ın da olduğu görüldü. Can Dündar, mesajında Akşener'e de suçlamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan, 1994'te polis kimlikli kişilerce kaçırılıp öldürülmüştü. 2 yıl sonra Meral Akşener İçişleri Bakanı oldu. Cinayet, faili meçhul kaldı. Hiç kimse de Pervin Buldan'a, adının Akşener'le birlikte anılmasından rahatsızlık duyup duymadığını sormadı."

Buldan da, Dündar'ın bu paylaşımını alıntılayarak teşekkürlerini iletti.