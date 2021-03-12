CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Mesajda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isminin yan yana yazılması başta İYİ Partililer olmak üzere pek çok kesimin tepkisini çekti.



Devam eden tartışmalara firari FETÖ'cüler de sosyal medyadan katıldı. Kimisi Akşener'e destek verirken, kimileri de Buldan'ı savundu.