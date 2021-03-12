CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Mesajda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isminin yan yana yazılması başta İYİ Partililer olmak üzere pek çok kesimin tepkisini çekti.
Devam eden tartışmalara firari FETÖ'cüler de sosyal medyadan katıldı. Kimisi Akşener'e destek verirken, kimileri de Buldan'ı savundu.
FETÖ'CÜ CAN DÜNDAR BULDAN'A KALKAN OLDU!
Buldan'ı savunanlar arasında Almanya'ya firar eden Can Dündar'ın da olduğu görüldü. Can Dündar, mesajında Akşener'e de suçlamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan, 1994'te polis kimlikli kişilerce kaçırılıp öldürülmüştü. 2 yıl sonra Meral Akşener İçişleri Bakanı oldu. Cinayet, faili meçhul kaldı. Hiç kimse de Pervin Buldan'a, adının Akşener'le birlikte anılmasından rahatsızlık duyup duymadığını sormadı."
Buldan da, Dündar'ın bu paylaşımını alıntılayarak teşekkürlerini iletti.
SÖZDE FETÖ KARŞISI SONER YALÇIN DA AYNI ÇİZGİDE KONUŞTU!
Öte yandan geçen günlerde Savaş Buldan konusu, sözde FETÖ karşıtı gazetecilik yapan Sözcü yazarı Soner Yalçın tarafından da gündeme getirilmişti. Yalçın'a köşe yazısından yanıt veren Akşam yazarı Turgay Güler, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Özetle şunu söylüyor Soner arkadaş: Pervin Buldan, devlet tarafından kaçırılıp öldürülen Savaş Buldan'ın eşidir. Savaş Buldan faili meçhul bir cinayete kurban gitmiştir. Eşinin ölüm haberini alan Pervin Buldan düşüp bayılmış bu yüzden de erken doğum yapmıştır. Dünyaya gelen kızını da babasız büyütmüştür.
Yani?
Pervin Buldan'ın devlete olan düşmanlığını anlayışla karşılamak gerekir öyle mi?