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    • 12.03.2021 13:14
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    Maskeler bir bir düşüyor: FETÖ'cü 'la sözde FETÖ karşıtı HDP çizgisinde buluştu!

    CHP'li İBB Başkanı 'nun 8 Mart mesajının ardından başlayan tartışmaya FETÖ firarisi da dahil oldu. HDP Eş Genel Başkanı 'ın eşi 'ın öldüğü dönemde, Genel Başkanı 'in bakan olduğunu hatırlatan Dündar, "Hiç kimse de Pervin ’a, adının Akşener’le birlikte anılmasından rahatsızlık duyup duymadığını sormadı." dedi. Sözde FETÖ karşıtı gazetecilik yapan yazarı da FETÖ'cü Can Dündar ile aynı çizgide buluştu. Yalçın, "Pervin Buldan, devlet tarafından kaçırılıp öldürülen dan'ın eşidir. Savaş Buldan faili meçhul bir cinayete kurban gitmiştir. Eşinin ölüm haberini alan Pervin Buldan düşüp bayılmış bu yüzden de erken doğum yapmıştır. Dünyaya gelen kızını da babasız büyütmüştür." sözleriyle HDP'li Buldan'ı aklama peşine düştü.

    FETÖ'cü Dündar'la Soner Yalçın HDP çizgisinde buluştu!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

    Mesajda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isminin yan yana yazılması başta İYİ Partililer olmak üzere pek çok kesimin tepkisini çekti.

    Devam eden tartışmalara firari FETÖ'cüler de sosyal medyadan katıldı. Kimisi Akşener'e destek verirken, kimileri de Buldan'ı savundu.

    FETÖ'CÜ CAN DÜNDAR BULDAN'A KALKAN OLDU!
    Buldan'ı savunanlar arasında Almanya'ya firar eden Can Dündar'ın da olduğu görüldü. Can Dündar, mesajında Akşener'e de suçlamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

    "Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan, 1994'te polis kimlikli kişilerce kaçırılıp öldürülmüştü. 2 yıl sonra Meral Akşener İçişleri Bakanı oldu. Cinayet, faili meçhul kaldı. Hiç kimse de Pervin Buldan'a, adının Akşener'le birlikte anılmasından rahatsızlık duyup duymadığını sormadı."

    Buldan da, Dündar'ın bu paylaşımını alıntılayarak teşekkürlerini iletti.

    SÖZDE FETÖ KARŞISI SONER YALÇIN DA AYNI ÇİZGİDE KONUŞTU!
    Öte yandan geçen günlerde Savaş Buldan konusu, sözde FETÖ karşıtı gazetecilik yapan Sözcü yazarı Soner Yalçın tarafından da gündeme getirilmişti. Yalçın'a köşe yazısından yanıt veren Akşam yazarı Turgay Güler, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Özetle şunu söylüyor Soner arkadaş: Pervin Buldan, devlet tarafından kaçırılıp öldürülen Savaş Buldan'ın eşidir. Savaş Buldan faili meçhul bir cinayete kurban gitmiştir. Eşinin ölüm haberini alan Pervin Buldan düşüp bayılmış bu yüzden de erken doğum yapmıştır. Dünyaya gelen kızını da babasız büyütmüştür.

    Yani?

    Pervin Buldan'ın devlete olan düşmanlığını anlayışla karşılamak gerekir öyle mi?

        Şöyle devam etmiş Soner arkadaş:

        Pervin Buldan'ın dokunulmazlığını kaldırıp cezaevine tıkacaksınız. Bunlar sorunu ortadan kaldıracak mı?

        Hangi sorunu?

        Savaş Buldan'ı öldüren katillerin hâlâ bulunamamış olmasını.

        Yazısının devamında da tıpkı İmamoğlu gibi barış ve kardeşlikten bahsetmiş. Lakin Savaş Buldan kimdir, Pervin Buldan kimdir tek satır yazmamış? Çünkü işine gelmemiş zira yazsa foyası çıkacak ortaya.

        Özür dilerim 'Pervin Buldan'ın Savaş Buldan'ın teyzesinin kızı olduğunu' yazmış bir tek.

        Ak Parti döneminde faili meçhul cinayetlerin sona erdiğini yazmamış ama.

        Faili meçhuller döneminde Meral Akşener'in içişleri bakanı olduğunu da yazmamış.

        Kaçırılıp öldürülen Savaş Buldan'ın uyuşturucu baronu olduğunu da yazmamış.

        Uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraların PKK'ya aktarıldığını da yazmamış.

        Pervin Buldan'ın meclis plakalı aracında ailesinden bazı fertlerin uyuşturucu ticareti yaparken yakalandığını da yazmamış.

        Soner Yalçın'ın hakikati örterek Pervin Buldan'ı kutsama çabalarını anlamak mümkün değil."

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