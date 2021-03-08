GİZLİ İTTİFAKI İFŞA ETTİ

İYİ Parti ve HDP'nin oylarıyla İstanbul'da seçim kazanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı atamalar ve PKK'lı teröristlere ait kitapları İBB'de satışa çıkararak ittifakın diyetini öderken bu kez de ittifak ortaklarını Twitter üzerinden attığı bu mesajla buluşturdu.

AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Gizli yürütülen kirli ittifak ortaya çıkarken İYİ Parti Genel Başkan Yarcımcısı Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu gibi bazı isimler duruma tepki gösterirken Akşener'den dikkat çeken bir hareket geldi.

Akşener Partililerin tweeti beğenmediğini açıklayıp saygı duyduğunu belirtirken kendisi söz konusu paylaşım hakkında sessiz kaldı. Akşener'in sessiz kalması ve partililer üzerinden açıklama yapması gizli ittifakı HDP'yi kaybetmek istemiyor olarak yorumlandı.

"İMAMOĞLU DİYET ÖDÜYOR"

Yaşananları A Haber ekranlarında değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pazarcı, "İmamoğlu birlikte yürüdüğü Pervin Buldan ve Meral Akşener'e diyet ödüyor." dedi.

Pazarcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İmamoğlu şunu söylüyor, 'Ben iyi niyetle paylaşım yaptım.' hayır değil. Burada kirli bir mesaj var ve tamamı ajans tarafından değerlendirilmiş ve üzerine düşünülmüş bir paylaşım. Türkiye'de başka kadın yok mu? İmamoğlu Buldan ve Akşener üzerinden Türk kadınının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor. Burada bir amaç var. Amaç şu; birlikte yol yürüdüğü Pervin Buldan ve Meral Akşener ki birlikte yürümeyi düşünüyor. Birincisi bunlara diyet borcu var onu ödüyor. Ve ödemeye devam edecek. Şu ortaya çıkıyor. maskeli balo sona erdi. Başından beri kim ne derse desin bunların birlikte el ele kol kola aynı amaç için yürüdükleri ortaya çıkıyor.