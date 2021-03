New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla "Stop Erdoğan" ilanı yayınlanmıştı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, şehirde bulunan led ekranlara "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak "Love Erdoğan" görseli yansıttı.







Ordu'nun ilçelerinde bulunan tüm led ekranlarda paylaşılan görsel sosyal medyada büyük beğeni aldı.







GAZİOSMANPAŞA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜ

Gaziosmanpaşa İlçesinde Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından LED Ekranlara, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevap olarak "Love Erdoğan" görselleri yansıtıldı.







New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla "Stop Erdoğan" ilanı yayınlanmıştı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçesinde "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak "Love Erdoğan" görseli yansıttı.







Gaziosmanpaşa'daki tüm led ekranlarda paylaşılan görsel sosyal medyada büyük beğeni alarak yeni bir akım başladı. Paylaşıma Türkiye genelindeki Belediyelerden de destek geldi.

