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    • 06.03.2021 09:21
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    'taki "Stop Erdoğan" hadsizliğine yanıt o belediyelerden geldi

    'nin eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadeleri tepki çekmişti. lobisi tarafından yapılan çirkin saldırıya 'de bazı belediyeler "Love Erdoğan" görselleri ile yanıt verdi.

    FETÖ lobisine Stop Erdoğan cevabı

    'ta "Silenced Turkey" imzasıyla "Stop Erdoğan" ilanı yayınlanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı , şehirde bulunan led ekranlara "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak "Love Erdoğan" görseli yansıttı.



    Ordu'nun ilçelerinde bulunan tüm led ekranlarda paylaşılan görsel sosyal medyada büyük beğeni aldı.



    GAZİOSMANPAŞA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜ
    Gaziosmanpaşa İlçesinde Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından LED Ekranlara, 'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevap olarak "Love Erdoğan" görselleri yansıtıldı.



    New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla "Stop Erdoğan" ilanı yayınlanmıştı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa İlçesinde "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak "Love Erdoğan" görseli yansıttı.



    Gaziosmanpaşa'daki tüm led ekranlarda paylaşılan görsel sosyal medyada büyük beğeni alarak yeni bir akım başladı. Paylaşıma genelindeki Belediyelerden de destek geldi.

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    Haberler Güncel New York'taki "Stop Erdoğan" hadsizliğine yanıt o belediyelerden geldi
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