YOUTUBER BARIŞ ÖZCAN PERSEVERANCE HAKKINDA NE DEDİ?

26 Nisan 2019 tarihinde roket fırlatılacağını açıklayan NASA, Barış Özcan'a özel bir davetiye gönderdi. 18 Ocak tarihinde Mars'a inişi başlayan Perseverance uzay aracı bilgilerini paylaşmak ve iniş anını an be an izleyicilerine aktarabilmek amacıyla 2.5 saat öncesinden canlı yayın başlatarak NASA'yı takip etti.