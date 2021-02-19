Youtube'un seçtiği dünya çapındaki 12 değişim elçisinden biri olan Barış Özcan, bu heyecanlı anı tüm ayrıntıları ile anlatabilmek için evinden 2.5 saat öncesinden önce canlı yayın başlattı. Ardından Mars'a iniş yapan Perseverance uzay aracının her anını çevirerek Türk halkına anlattı. Peki, Barış Özcan kimdir? Barış Özcan'ın mesleği nedir? Youtuber Barış Özcan Perseverance hakkında neler söyledi? İşte detaylar...
BARIŞ ÖZCAN KİMDİR? MESLEĞİ NE?
23 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'da doğan Barış Özcan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Evli ve 1 çocuk babası olan Özcan, Abak.us kreatif medya ajans başkanıdır. İstanbul ve New York'ta ofisleri bulunan Abak.us, BASF, THY, LC Waikiki, Türk Telekom, NYMag, TimeOut New York gibi markalarla çalışmaktadır.
Apple, Adobe ve LinkedIn gibi uluslararası yazılım firmalarına danışmanlık ve sosyal medya hizmeti vermiştir.
ADOBE'DA SATIŞ MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞTI
Geçmişte Photoshop, Flash, PDF gibi yazılım ürünlerini geliştiren Adobe'de 6 yıl boyunca Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yapmıştır. TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yapmış ve yönetmiştir.
Kişisel belgesellerini YouTube'da yayınlamaya devam eden Özcan'ın sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini 2.800.000'den fazla kişi 200 milyondan çok kez izlemiştir.