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    • 19.02.2021 09:38
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    ? 'ın asıl mesleği ne? 'nın kaşifi '' hakkında neler söyledi?

    ? Youtube üzerinde hazırladığı bilim içerikleriyle fenomen olan Barış Özcan dün akşam önemli bir gerçekleştirdi. 'nın kaşifi “" 'e iniş yaptı. Youtube'un seçmiş olduğu dünya çapındaki 12 değişim elçisinden biri olan Barış Özcan, bu anı tüm ayrıntıları ile anlatabilmek için evinden 2.5 saat öncesinden önce canlı yayın başlattı. Bu gelişmelerin ardından Özcan sosyal medyada gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Peki, Barış Özcan kimdir? ? Perseverance hakkında neler söyledi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Barış Özcan kimdir? Youtuber Barış Özcan'ın asıl mesleği ne?

    Youtube'un seçtiği dünya çapındaki 12 değişim elçisinden biri olan Barış Özcan, bu heyecanlı anı tüm ayrıntıları ile anlatabilmek için evinden 2.5 saat öncesinden önce canlı yayın başlattı. Ardından Mars'a iniş yapan Perseverance uzay aracının her anını çevirerek Türk halkına anlattı. Peki, Barış Özcan kimdir? Barış Özcan'ın mesleği nedir? Youtuber Barış Özcan Perseverance hakkında neler söyledi? İşte detaylar...

    BARIŞ ÖZCAN KİMDİR? MESLEĞİ NE?

    23 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'da doğan Barış Özcan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Evli ve 1 çocuk babası olan Özcan, Abak.us kreatif medya ajans başkanıdır. İstanbul ve New York'ta ofisleri bulunan Abak.us, BASF, THY, LC Waikiki, Türk Telekom, NYMag, TimeOut New York gibi markalarla çalışmaktadır.

    Apple, Adobe ve LinkedIn gibi uluslararası yazılım firmalarına danışmanlık ve sosyal medya hizmeti vermiştir.

    ADOBE'DA SATIŞ MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞTI

    Geçmişte Photoshop, Flash, PDF gibi yazılım ürünlerini geliştiren Adobe'de 6 yıl boyunca Akdeniz Ülkeleri Satış Müdürlüğü yapmıştır. TRT, el-Cezire, CNNTürk gibi kanallarda yayınlanan belgeseller yapmış ve yönetmiştir.

    Kişisel belgesellerini YouTube'da yayınlamaya devam eden Özcan'ın sanat, tasarım ve teknoloji hikayelerini 2.800.000'den fazla kişi 200 milyondan çok kez izlemiştir.

        YOUTUBE'UN 12 DEĞİŞİM ELÇİSİNDEN BİRİ

        Bugüne kadar çeşitli kurumlarda ve konferanslarda 600'den fazla konuşma yapan Özcan, YouTube'un dünya çapında seçtiği 12 değişim elçisinden biridir. Aynı zamanda #CreatorsforChange adlı program için uluslararası projeler üreten Özcan, profesyonel bir keynote speaker ve TEDx konuşmacısıdır.

        YOUTUBER BARIŞ ÖZCAN PERSEVERANCE HAKKINDA NE DEDİ?

        26 Nisan 2019 tarihinde roket fırlatılacağını açıklayan NASA, Barış Özcan'a özel bir davetiye gönderdi. 18 Ocak tarihinde Mars'a inişi başlayan Perseverance uzay aracı bilgilerini paylaşmak ve iniş anını an be an izleyicilerine aktarabilmek amacıyla 2.5 saat öncesinden canlı yayın başlatarak NASA'yı takip etti.

        PERSEVERANCE UZAY ARACI MARS'A İNDİ

        Mars'ın keşfinde potansiyel geçmiş yaşamın izlerini aramak ve Mars'a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için yola çıkan NASA'nın Perseverance uzay aracı, Doğu zaman dilimine (ET) göre 15:57'de Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptı.

        30 Temmuz Perşembe günü Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan, Mars'a yola çıkan NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, planlanan görevi için bir Mars yılı (Yaklaşık 1 Dünya yılı) boyunca Mars'tan 500gr kaya ve toprak örneklerini toplayarak dünyaya getirmesi bekleniyor.

        Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilen Perseverance, Mars'ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı üzerine keşfe başladı. Perseverance'ın, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapması planlanıyor.

        Başarılı bir şekilde iniş yapan Perseverance'ın, Mars'tan kaydettiği ilk görüntü uzay aracının Twitter hesabından "Merhaba Dünya, sonsuz evime ilk bakışım" mesajıyla paylaşıldı.
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        Haberler Güncel Barış Özcan kimdir? Youtuber Barış Özcan'ın asıl mesleği ne? NASA'nın Mars kaşifi 'Perseverance' hakkında neler söyledi?