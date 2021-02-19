ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2.6 milyon Türk'ün adının da yazılı olduğu Perseverance (Azim) uzay aracını, Jezero Krateri'nde yaşam izi araştırmak için Mars'a yolladı. Araç Kızıl Gezegen'e dün gece başarıyla ulaşırken NASA, benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Burdur'daki Salda Gölü'ndeki araştırma sonuçlarını paylaştı.

'Mars'a geri sayım başladı' başlığıyla yayımlanan yazıda "Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var. Kratere kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var" açıklaması yapıldı.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Perseverance, Mars'tan çektiği ilk fotoğrafı dünyaya gönderdi.