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    NASA ’ta hayat izi araştırırken ’deki ’nden ilham aldı: 'le aynı olabileceği açıklandı

    (NASA), 2.6 milyon Türk'ün adının da yazılı olduğu (Azim) uzay aracını, 'nde yaşam izi araştırmak için 'a yolladı. Araç 'e dün gece başarıyla ulaşırken NASA, benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan 'daki 'ndeki araştırma sonuçlarını paylaştı.

    Türkiye'nin Mars'ı Salda!

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2.6 milyon Türk'ün adının da yazılı olduğu Perseverance (Azim) uzay aracını, Jezero Krateri'nde yaşam izi araştırmak için 'a yolladı. Araç 'e dün gece başarıyla ulaşırken NASA, benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan 'daki 'ndeki araştırma sonuçlarını paylaştı.

    'Mars'a geri sayım başladı' başlığıyla yayımlanan yazıda "Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var. Kratere kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var" açıklaması yapıldı.

    İLK FOTOĞRAF GELDİ
    , Mars'tan çektiği ilk fotoğrafı dünyaya gönderdi.

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    Haberler Güncel NASA Mars’ta hayat izi araştırırken Türkiye’deki Salda Gölü’nden ilham aldı: Kızıl Gezegen'le aynı olabileceği açıklandı