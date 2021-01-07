İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza Ekipleri uyuşturucu kapsüllerini yutarak Türkiye'ye sokmaya çalışan üç kuryeyi yaptığı başarılı çalışma ile yakaladı.

Piyasa değeri 2 milyon 834 bin lira olan, 3 kilogram 779 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Uyuşturucu kuryelerinin, Türkiye'de sadece İstanbul Havalimanı'nda bulunan yutucu tespit cihazı ile kontrol edildiği öğrenildi.