İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza Ekipleri uyuşturucu kapsüllerini yutarak Türkiye'ye sokmaya çalışan üç kuryeyi yaptığı başarılı çalışma ile yakaladı.
Piyasa değeri 2 milyon 834 bin lira olan, 3 kilogram 779 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Uyuşturucu kuryelerinin, Türkiye'de sadece İstanbul Havalimanı'nda bulunan yutucu tespit cihazı ile kontrol edildiği öğrenildi.
BÜŞRA KURTARILAMADI
Tokat'ta Hanife Büşra Konyar (17) 31 Aralık'ta yorgun mermiyle başından yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 7 gündür yaşam mücadelesi veren genç kız, kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Şüpheli Ömer Kaya (29) ise tutuklandı.
ACI KAYIP
Bingöl'de, 4 gündür haber alınamayan müzisyen Deniz Ayaz'ın (35), Sarıçiçek köyü kırsalındaki arazide çöp poşetinde cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Ayaz'ın silahla 4 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
KASKI KOLUNA TAKTI!
İstanbul Bahçelievler'de Bünyamin Oğuz, yeni aldığı motosikletle yola çıktı. Otomobile çarptı. Kaskı başı yerine koluna takılı olan genç adam ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Oğuz, tedavi altına alındı.
BIKTIM BU HAYATTAN!
İzmir'de 2 çocuk annesi Selma Erirgin (36) ile demircilik yapan eşi İbrahim Erirgin (44) arasında tartışma çıktı. Genç kadın, "Bıktım bu hayattan" diye bağırarak, 4'üncü kattan atladı. Hastaneye kaldırılan Erirgin, kurtarılamadı. İbrahim Erirgin, "Alkollüydüm. Eşimle tartışma yaşadık. Taytından tutmak istedim. Hatta taytının parçası elimde kaldı" dedi.
KANLI BIÇAK
İstanbul Esenler'de yalnız yaşayan 68 yaşındaki Neriman Kıvrak, evinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Kapıyı açan kadının akrabası Fırat İçten, "Damadına, tanımadığı iki kişinin kendisini takip ettiğini söylemişti" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DOĞALGAZ FACİASI!
Diyarbakır'da dün gece görme engelli avukat Ömer Baran, öğretmen eşi Müjde Baran ve avukat arkadaşları Mahsun Akbaş eve geçti. Bir süre sohbet eden grup daha sonra uyudu. Sızan doğalgazdan zehirlenen 3 arkadaş kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BİTSİN BU ÇİLEM!
Antibiyotiğe alerjisi olan genç kadının, acilde verilen serumun ardından hayatı karardı. Olay Samsun'da yaşandı. Çilem Kelleci (31), geçen yıl idrar yolu enfeksiyonuna yakalandı. Kendisine verilen serumun yol açtığı alerji sonucu derisinde dökülme, sağ gözünde ise görme kaybı yaşadı. Şikayetçi oldu. Savcılık soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Kelleci, "Gözümden çok acil ameliyat olmam lazım. Hala bir umut varken tamamen karanlığa hapsolmak istemiyorum" diye konuştu.