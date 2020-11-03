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    • 03.11.2020 Gazete
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    Emre'nin katiline müebbet

    Dokuz yıl boyunca akrabası ’ın na uğrayan Emre Y. geçen yıl intihar etti. Savcı, gencin ölümüne sebep olan Tarhan için müebbet istedi.

    Emre'nin katiline müebbet

    Tekirdağ Çorlu'da 9 yaşından itibaren akrabası Vedat Tarhan'ın (68) cinsel istismarına uğrayan Emre Y, geçen yıl 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. Savcı, dün görülen davada tutuklu yargılanan Vedat Tarhan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Emre Y.'nin ablası Derya Gür, savcının talebinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Şunları söyledi: "Biz çıkacak olan karardan ümitliyiz. Savcımız ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Bu karar bizi çok mutlu etti ama ağırlaştırılmış müebbet alsa da hiçbir şey Emre'yi geri getirmeyecek. Fakat bu bile Emre'nin artık daha rahat uyuması için bir nebze onu ve bizleri rahatlatacak. İstismara uğramış diğer çocuklar için söz konusu ses kaydı ve Emre'nin yaşadıkları onlara yol olacak" diye konuştu.
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