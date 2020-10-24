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    • 24.10.2020 09:03
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    Kılıçdaroğlu'nun çatı adayı Abdullah Gül'e güle güle

    Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü köşe yazısında "Kılıçdaroğlu'nun çatı adayının Abdullah Gül olacağını sağır sultan bile biliyor. Gene de bazı şaşkınlar , , hatta Tunç Soyer isimlerini yaldızlamayı deneyeceklerdir. Ortaya 'i de atarlarsa çok güleriz. Abdullah Gül'ü atarlarsa da güleriz. Gül "sempatik" adamdır ama "karizmatik" adam değildir. Herhalde bir "seçim kampanyası" yapacaktır. Şehir şehir dolaşacaktır. Hep karanlıkta oturmaya alışmış adamın üstüne projektör tutacaklar. Ne söyleyecektir? "Ben daha iyi İslamcılık yaparım" dese gülerler. "Ben daha iyi Kemalizm yaparım" dese herkes donuna işer. "Oluruna bırakacağım" derse dürüst davranmış olur. "Ben bilmem,  bilir" derse de helal olsun." ifadelerine yer verdi. Ardıç'ın dikkat çeken yazısı şöyle:

    Gül'e güle güle

    Türkiye'de hiçkimsenin can ve mal güvenliği yokmuş.
    Önceki yüzyılda Teksas'ta bile iyi kötü vardı, burada yokmuş.
    Kılıçdaroğlu bu zırvayı durup durup tekrarlıyor.
    Kendisine CHP'nin iktidarda olduğu ya da iktidar ortağı bulunduğu "yetmişli yıllar" hatırlatılmalıdır...
    Çok güvenli bir yerdi Türkiye, 5 bin kişi öldü.
    Ecevit'e bile ateş ettiler.
    Can ve mal güvenliğimiz yokmuş, her an bizi vurabilirler ya da evimizi, arabamızı elimizden alabilirler. Radyomuzu, televizyonumuzu da.
    15 Temmuz gecesi de yoktu.
    Tanklar halka ateş açtılar ve 215 kişi öldü, 2 bin 196 kişi yaralandı.



    O sırada Kılıçdaroğlu'nun can ve mal güvenliği vardı.
    Bir kere. FETÖ onu öldürmezdi.
    Başbakan olacaktı.
    İkincisi de, olaylar sırasında Bakırköy'de terliklerini giymiş, televizyon seyrederek çay içiyordu.
    Muharrem ne içiyordu acaba?

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