Kılıçdaroğlu'nun çatı adayı Abdullah Gül'e güle güle

Türkiye'de hiçkimsenin can ve mal güvenliği yokmuş.

Önceki yüzyılda Teksas'ta bile iyi kötü vardı, burada yokmuş.

Kılıçdaroğlu bu zırvayı durup durup tekrarlıyor.

Kendisine CHP'nin iktidarda olduğu ya da iktidar ortağı bulunduğu "yetmişli yıllar" hatırlatılmalıdır...

Çok güvenli bir yerdi Türkiye, 5 bin kişi öldü.

Ecevit'e bile ateş ettiler.

Can ve mal güvenliğimiz yokmuş, her an bizi vurabilirler ya da evimizi, arabamızı elimizden alabilirler. Radyomuzu, televizyonumuzu da.

15 Temmuz gecesi de yoktu.

Tanklar halka ateş açtılar ve 215 kişi öldü, 2 bin 196 kişi yaralandı.







O sırada Kılıçdaroğlu'nun can ve mal güvenliği vardı.

Bir kere. FETÖ onu öldürmezdi.

Başbakan olacaktı.

İkincisi de, olaylar sırasında Bakırköy'de terliklerini giymiş, televizyon seyrederek çay içiyordu.

Muharrem ne içiyordu acaba?

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN