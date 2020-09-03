Muhalefette "çatı aday" karmaşası! CHP'li Özgür Özel: Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması mümkün değil

03.09.2020 11:09

Son dakika haberi... Ankara kulislerinde Abdullah Gül’ün çatı aday olacağı iddiası uzun süredir dillendiriliyor. Hatta CHP’ye yakınlığı ile bilinen Sözcü Gazetesi de bu iddiayı yeniden gündeme taşıdı. Tam da bu süreçte CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Özel, Gül’e kapıları sıkı sıkıya kapattı ve “Abdullah Gül’ün CHP’nin adayı olması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruya ilişkin CHP'li Özgür Özel, şu açıklamaları yaptı:

"Abdullah Gül'ün, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı adayı ilgili düzenlememize göre, CHP'nin Meclis Grubu tarafından aday gösterilecektir. Elbette partimizin yetkili organlarında tartışıldıktan ve bu konu olgunlaştıktan sonra adaylaşacaktır. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, CHP'lileri rahatsız edecek, CHP'lerin adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacaktır. Abdullah Gül'ün, CHP'nin adayı olması gibi bir konu gündemimizde yoktur. İhtimal dahilinde değildir. Bu haberleri kesin bir dille yalanlıyoruz."