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    • 15.10.2020 13:51
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    “Işıklar yanıyor” paylaşımını yapan üyesi ’ın kardeşi Bankasya’cı çıktı

    Son dakika haberi... Sosyal medya hesabından “ışıklar yanıyor” paylaşımı yapan üyesi ’ın kardeşi ’ın / silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Darbe çağrışımı yapan “ışıklar yanıyor” paylaşımı ile gündeme damga vuran ve hemen hemen her kesimden tepki alan Engin Yıldırım’ın kardeşi Deniz Yıldırım hakkında FETÖ/PDY üyesi olmaktan 2020 yılında soruşturma açıldığı ve Bankasya’ya 41 bin 917 TL yatırdığı öğrenildi.

    Kardeşi Bankasya’cı çıktı
    tarafından "hak ihlaline uğradığı" gerekçesiyle yargılaması bozulan eski Milletvekili 'nun yeniden yargılanması istenmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu karar sonrası yerel mahkeme olan 14. Ağır Ceza mahkemesi tarafından yeniden yargılanma isteği reddedildi. Bu gelişmenin ardından Anayasa Mahkemesi üyesi 'ın attığı "ışıklar yanıyor" tweet'i, darbeyi çağrıştırdığı için tepki toplamıştı.



    2010 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesine üye olarak atanan Engin Yıldırım'ın kardeşi 'ın ise İstanbul'da / silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Deniz Yıldırım'ın terör örgütünün bankası olan Bankasya'ya 41 bin 917 TL yatırdığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 2020/60525 no'lu dosyada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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    Haberler Güncel “Işıklar yanıyor” paylaşımını yapan AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi Bankasya’cı çıktı