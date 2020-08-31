Kuvvetli bağ! Görenler şaşıp kalıyor

Her sağanak yağışın ardından doğal afetler ile karşı karşıya kalan Rizeli esnaf, ilginç bir yönteme başvurdu.

Bakkallık yapan Oktay Özdemir, geçtiğimiz hafta Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağışlarda dükkanı sele kurban gitmesin diye arkadaşlarının da yardımıyla iple dükkanını karşısındaki caminin kolonuna bağladı. O anları ise sosyal medyada paylaştı.

Özdemir, "Korku dolu anlar yaşadık. Her seferinde bu böyle oluyor. Her yağmurda dükkanın alt tarafı kopuyor, Ekipler inceleme başlattı" dedi.