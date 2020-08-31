Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kuvvetli bağ! Görenler şaşıp kalıyor

    , ’i etkisi altına aldı. esnaf, dükkanı sele kurban gitmesin diye iple camiye bağladı.

    Kuvvetli bağ!

    Her ın ardından doğal afetler ile karşı karşıya kalan esnaf, ilginç bir yönteme başvurdu.

    Bakkallık yapan Oktay Özdemir, geçtiğimiz hafta 'i etkisi altına alan sağanak yağışlarda dükkanı sele kurban gitmesin diye arkadaşlarının da yardımıyla iple dükkanını karşısındaki caminin kolonuna bağladı. O anları ise sosyal medyada paylaştı.

    , "Korku dolu anlar yaşadık. Her seferinde bu böyle oluyor. Her yağmurda dükkanın alt tarafı kopuyor, Ekipler inceleme başlattı" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kuvvetli bağ! Görenler şaşıp kalıyor
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri