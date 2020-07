CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un emekliye ayrıldığını, bu göreve Can Akın Çağlar'ın getirildiğini duyurdu. Çağlar, atama kararı ardından sosyal medya üzerinden "Merhaba, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu önderliğinde güzel ve kadim İstanbul'umuza en güzel hizmetleri yapmak adına yola çıktık. Her şeyin çok güzel olacağı inancıyla" ifadelerini kullandı.

Atamanın ardından CHP'li İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 2012 yılında Can Akın Çağlar hakkındaki söylemleri gündeme geldi. Çağlar'ın 2012 yılında CHP'liler tarafından 'yolsuzluk' ile suçlandığı ortaya çıktı.





CHP'li Aykut Erdoğdu, 2012 yılında düzenlediği basın toplantısında Ziraat Bankası'nda Çağlar yönetiminde yolsuzluk yapıldığını iddia edip istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

Erdoğdu, söz konusu iddianın yaşandığı dönemde Ziraat Bankası yönetiminde bulunan Can Akın Çağlar'ın Ziraat Bankası yöneticiliği görevinden alındıktan sonra BDDK üyesi olarak atandığını belirterek "Hakkında bu kadar belgeli yolsuzluk iddiası olan bir şahsın BDDK'ya üye olarak atanmaması gerekmekteydi ve Can Bey'in de bu görevi, en azından bu iddialar ortadayken kabul etmemesi gerekirdi. Bu durum karşısında Sayın Can Akın Çağlar bence istifa etmelidir. Eğer Can Akın Çağlar bu kararı almazsa hükümetin üzerine düşen Sayın Can Akın Çağlar'ı bu soruşturmalar bitinceye kadar açısından görevden almasıdır" diye konuştuğu biliniyor.

ATAMA KARARI ARDINDAN…

Attığı tweetlerle sıkça gündeme gelen ve imza attığı skandallar bitmeyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da o dönemde Can Akın Çağlar ile ilgili tweet attığı ortaya çıktı. Kaftancoğlu'nun 9 Ağustos 2012 tarihinde "Ziraat Bankasının verdiği usulsüz kredileri somut belgeleriyle açıklıyor" şeklinde tweet atarak CHP'li Aykut Erdoğdu'yu taglediği ortaya çıktı.

TEMİZLİĞE GİRİŞTİ

Çağlar'ın İBB Genel Sekreterliği'ne atandığını duyan Kaftancıoğlu hızlı bir temizlik çalışmasına girişti. Atama kararı ardından Kaftancıoğlu'nun 2012 yılında attığı tweeti alelacele sildiği görüldü.



