Tek rakibi Bayern! Galatasaray son 30 yılda Avrupa’da en çok şampiyon olan ikinci takım oldu

Evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. kez şampiyon olan Galatasaray'da büyük coşku sürüyor.
Evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. kez şampiyon olan Galatasaray'da büyük coşku sürüyor.
Sarı-Kırmızılılar aynı zamanda son 30 yılda tam 15 kez ipi göğüsleyerek ulaşılması çok zor bir başarıya imzasını attı. Cimbom, Avrupa'nın 8 büyük ligi dikkate alındığında 1995 sonrası en çok şampiyonluk yaşayan ikinci takım olmayı başardı. Bu alanda zirvede Bayern Münih yer alıyor. Bu sezon da Bundesliga'nın en büyüğü olan Bayern son 30 yılda tam 21 kez mutlu sona ulaştı.
Galatasaray ise 15 şampiyonlukla zirve takipçisi oldu. Sarı-Kırmızılılar bu başarısıyla Avrupa'nın çok sayıda dev kulübünü de solladı. 3. sırada, 1995 yılından bu yana Serie A'da 14 kez ipi göğüsleyen Juventus yer aldı.
Bu sezon La Liga'nın en büyüğü olan Barcelona da son 30 yılda 14 kez şampiyonluk yaşadı. Hollanda'da mucizevi bir şampiyonluk elde eden PSV 1995 sonrasında 13, Ajax ise 12 kez ipi göğüsledi. Real Madrid, PSG ve M.United 11 şampiyonluk, Porto 10, M.City ve Benfica ise 8'er şampiyonluk yaşadı.
GÖZLER TFF'DE
Pazar günü Yenikapı'da şampiyonluk kutlamaya hazırlanan Galatasaray bir yandan da gözünü Türkiye Futbol Federasyonu'na çevirdi. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk kupasının pazar günü Yenikapı'ya getirilmesi için resmi başvuru yazısını gönderdi.
TFF'nin daha önce stat dışında şampiyonluk kupası verilmediği için bu öneriye nasıl yanıt vereceği merak konusu. Ancak kupa gelse de gelmese de Galatasaray, Yenikapı'da unutulmaz bir organizasyon düzenlemek için hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.