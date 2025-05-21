Tek rakibi Bayern! Galatasaray son 30 yılda Avrupa’da en çok şampiyon olan ikinci takım oldu

Evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. kez şampiyon olan Galatasaray 'da büyük coşku sürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray oyuncuları RAMS Park'ta kutlama yaptı. (AA)

Sarı-Kırmızılılar aynı zamanda son 30 yılda tam 15 kez ipi göğüsleyerek ulaşılması çok zor bir başarıya imzasını attı. Cimbom, Avrupa'nın 8 büyük ligi dikkate alındığında 1995 sonrası en çok şampiyonluk yaşayan ikinci takım olmayı başardı. Bu alanda zirvede Bayern Münih yer alıyor. Bu sezon da Bundesliga'nın en büyüğü olan Bayern son 30 yılda tam 21 kez mutlu sona ulaştı.

Galatasaray ise 15 şampiyonlukla zirve takipçisi oldu. Sarı-Kırmızılılar bu başarısıyla Avrupa'nın çok sayıda dev kulübünü de solladı. 3. sırada, 1995 yılından bu yana Serie A'da 14 kez ipi göğüsleyen Juventus yer aldı.