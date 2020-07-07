Erdoğdu, söz konusu iddianın yaşandığı dönemde Ziraat Bankası yönetiminde bulunan Can Akın Çağlar'ın Ziraat Bankası yöneticiliği görevinden alındıktan sonra BDDK üyesi olarak atandığını belirterek, "Hakkında bu kadar belgeli yolsuzluk iddiası olan bir şahsın BDDK'ya üye olarak atanmaması gerekmekteydi ve Can Bey'in de bu görevi, en azından bu iddialar ortadayken kabul etmemesi gerekirdi. Bu durum karşısında Sayın Can Akın Çağlar bence istifa etmelidir. Eğer Can Akın Çağlar bu kararı almazsa hükümetin üzerine düşen Sayın Can Akın Çağlar'ı bu soruşturmalar bitinceye kadar açısından görevden almasıdır" diye konuşmuştu.