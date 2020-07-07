İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut emekli olunca yerine Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğünü yapan Can Akın Çağlar getirildi. Atama duyurusunun hemen ardından CHP'li İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun geçtiğimiz yıllarda Çağlar hakkındaki söylemleri gündeme geldi.
Aykut Erdoğdu, 2012 yılında düzenlediği basın toplantısında Ziraat Bankası'nda Çağlar yönetiminde yolsuzluk yapıldığını iddia edip şu an megakentin belediyesine atadıkları ismin istifa etmesi gerektiğini söylemişti.
Erdoğdu, söz konusu iddianın yaşandığı dönemde Ziraat Bankası yönetiminde bulunan Can Akın Çağlar'ın Ziraat Bankası yöneticiliği görevinden alındıktan sonra BDDK üyesi olarak atandığını belirterek, "Hakkında bu kadar belgeli yolsuzluk iddiası olan bir şahsın BDDK'ya üye olarak atanmaması gerekmekteydi ve Can Bey'in de bu görevi, en azından bu iddialar ortadayken kabul etmemesi gerekirdi. Bu durum karşısında Sayın Can Akın Çağlar bence istifa etmelidir. Eğer Can Akın Çağlar bu kararı almazsa hükümetin üzerine düşen Sayın Can Akın Çağlar'ı bu soruşturmalar bitinceye kadar açısından görevden almasıdır" diye konuşmuştu.
Atamasını sosyal medya hesabından duyuran Can Akın Çağlar, "Merhaba, @istanbulbld Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu önderliğinde güzel ve kadim İstanbul'umuza en güzel hizmetleri yapmak adına yola çıktık. Her şeyin çok güzel olacağı inancıyla." ifadelerini kullandı.
Konu iktidarı eleştirmek olunca yolsuzluk iddiaları atan CHP'nin aynı ismi kendi yönetimlerine atamaları sosyal medyada büyük tepki çekti.
Sosyal medya kullanıcıları Aykut Erdoğdu'nun geçmişteki sözlerini hatırlatarak, "Nasıl bir düzen bu?" diye sordu.
CHP'Lİ DURSUN ÇİÇEK KARARA TEPKİLİ! ÇAĞLAR'A FETÖ'CÜ İMASI
Öte yandan atamaya tepki gösteren CHP'nin eski Milletvekillerinden Dursun Çiçek, "Can Akın Çağlar kimdir? Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında FETÖ suç örgütü ve ortaklarının işlediği hukuk cinayetlerinin mağduru olduğumuz dönemde İstanbul'a tayin isteyen sevgili eşimi Ardahan'a süre Genel Müdür'dür. Bu infaz talimatını kimden aldı?" ifadelerini kullandı.
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