Milyonlarca öğrencinin girdiği üniversite sınavının ilk aşaması olan YKS TYT sınavı yapıldı. ÖSYM tarafından YKS -TYT soru cevap kitapçıklarının açıklanması öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM'nin YKS TYT soruları cevapları açıklanma tarihi ile ilgili bir duyuru yapması bekleniyor. Geçtiğimiz sene ÖSYM tüm sınavlar bittikten sonra TYT - AYT ve YDT soru cevap kitapçıklarını açıklamıştı. Temel Yeterlilik Testi'nde öğrencilere 120 soru soruldu. İlk oturumun sona ermesinin ardından öğrenciler 28 Haziran günü AYT ve YDT testlerine girecek. AYT ve YDT testlerinin yapılmasının ardından sınav soru ve cevaplarının akşam saatlerinde 28 Haziran'da yayımlanması bekleniyor. İşte YKS üniversite sonuç açıklama tarihi
TEMEL SORU VE CEVAP KİTAPÇIKLARI ÖSYM TARAFINDAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2020 Yükseköğreitm Kurumları Sınavı bu yıl da 3 oturum şeklinde yapılacak. 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10,15 'te yapılacak TYT, 28 Haziran günü yapılacak AYT ve YDT sonrası YKS tamamlanacak.
YKS'nin tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar ÖSYM Başkanlığı tarafından erişime açılacak.
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SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?
2019 yılında 30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde YKS yapılmıştı. Sınavların yapılmasının ardından 1 Temmuz günü YDT oturumu tamamlanınca akşama doğru sınav soru ve cevapları erişime açıldı.
Yine bu yıl da YDT 'nin sona ermesinin ardından 28 Haziran 2020 Pazar günü saatler 18,00 veya sonrasını gösterdiğinde ÖSYM'nin YKS sınav soru ve cevaplarını yayımlaması bekleniyor
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.
ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğtetim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılacak
TYT PUAN HESAPLAMA:
Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.
AYT PUAN HESAPLAMA:
YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.
SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.
EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.
SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.
DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.
Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.