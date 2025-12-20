Asrın projesine rekor başvuru! Bakan Kurum açıkladı

81 ilde 500 bin konutun yapılacağı Yüzyılın Konut Projesi büyük ilgi gördü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Bakan Kurum Hatay'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-Devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. Bakan Kurum açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'ne 8 milyon 840 bin kişi başvurdu

Yüzyılın konut projesinde rekor başvuru gerçekleşti EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN

En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimiz için umut olmuş. 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki; milletimiz projemize inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir.