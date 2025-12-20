Asrın projesine rekor başvuru! Bakan Kurum açıkladı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu açıkladı. Başvurulardan 5 milyon 242 bininin geçerli olduğunu belirten Kurum, "29 Aralık’ta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
81 ilde 500 bin konutun yapılacağı Yüzyılın Konut Projesi büyük ilgi gördü.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.
Bakan Kurum Hatay'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-Devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir.
EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN
En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimiz için umut olmuş. 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki; milletimiz projemize inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir.
İLK KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK
Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu güveni 23 yıldır olduğu gibi yine boşa çıkarmayacak, bugüne kadar yüz akı kuruluşumuz TOKİ'mizle 1 milyon 750 bin konut gibi sosyal konut projelerimizde nasıl teslim ettiysek, bu evleri de en kısa sürede tamamlayacak hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. 81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık'ta, yıl bitmeden ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz."