Djalo (AA) BEŞİKTAŞ İLK YARIYI GALİBİYETLE KAPATMAK İSTİYOR Süper Lig'de 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.

Vaclav Cerny (AA) BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçında5 futbolcu forma giyemiyor. Tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile sakatlıkları bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder kadroda yer almıyor. Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına giden Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure de bu mücadelede görev yapamayacak. Ayrıca Toure, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Tammy Abraham (AA) SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettikleri derbinin ardından ligde oynadıkları 5 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte Antalyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş; Trabzonspor ile 3-3, Samsunspor ile 1-1 ve Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 puan topladı.

Djalo (DHA) 5 FUTBOLCU KART SINIRINDA Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmesi halinde, ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor maçında cezalı duruma düşecekleri belirtildi.