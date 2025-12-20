Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'de ilk yarı sona eriyor. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, evinde Rizespor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar son maçtan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve evindeki hasreti sona erdirmek amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.
Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Sakyi, Augusto, Sowe.
BEŞİKTAŞ İLK YARIYI GALİBİYETLE KAPATMAK İSTİYOR
Süper Lig'de 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçında5 futbolcu forma giyemiyor.
Tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile sakatlıkları bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder kadroda yer almıyor.
Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına giden Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure de bu mücadelede görev yapamayacak. Ayrıca Toure, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.
SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettikleri derbinin ardından ligde oynadıkları 5 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Bu süreçte Antalyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş; Trabzonspor ile 3-3, Samsunspor ile 1-1 ve Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 puan topladı.
5 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu oyuncuların kart görmesi halinde, ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor maçında cezalı duruma düşecekleri belirtildi.
ABRAHAM VE CERNY FORMDA
Siyah-beyazlı ekipte Vaclav Cerny ve Tammy Abraham, son haftalardaki performanslarıyla öne çıkıyor.
Trabzonspor maçında 2 gol atan Cerny, ligde bu sezon toplam 3 gol kaydetti.
Tammy Abraham ise Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında gol atarak ligdeki gol sayısını 7'ye, tüm kulvarlarda ise 12'ye yükseltti.
DOLMABAHÇE'DE GALİBİYET HASRETİ
Beşiktaş, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet alamadı.
Bu süreçte Gençlerbirliği'ne 2-1 ve Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
İki ayı aşkın süredir iç sahada kazanamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında bu hasrete son vermek istiyor.
İKİ EKİP LİGDE 47. KEZ KARŞILAŞIYOR
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya geliyor.
Geride kalan 46 maçta Beşiktaş 29 galibiyet alırken, Çaykur Rizespor 8 kez kazandı, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda Beşiktaş 93 gol atarken, Rizespor 46 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u İstanbul'da oynanan lig maçlarında ağırladığı 23 karşılaşmanın 15'ini kazandı, 3'ünü kaybetti, 5 maç ise berabere sonuçlandı.
Siyah-beyazlılar bu maçlarda 50 gol atarken, 20 gol yedi.
SON 10 MAÇTA KARTAL ÜSTÜN
Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.
Bu süreçte siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken; Karadeniz ekibi 1 kez kazandı.
FARKLI SKORLAR DİKKAT ÇEKİYOR
İki takım arasındaki lig maçlarında en farklı galibiyeti Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda sahasında oynadığı maçta 6-0'lık skorla aldı.
Çaykur Rizespor ise 11 Şubat 2001'de Rize'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın 2019 yılında Rize'de kazandığı 7-2'lik maç, iki takım arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.