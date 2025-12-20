PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı sona eriyor. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, evinde Rizespor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar son maçtan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve evindeki hasreti sona erdirmek amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Beşiktaş - Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de.

Beşiktaş - Rizespor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Beşiktaş son maçında Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı (AA)Beşiktaş son maçında Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı (AA)

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Abraham.

Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Sakyi, Augusto, Sowe.

Djalo (AA)Djalo (AA)

BEŞİKTAŞ İLK YARIYI GALİBİYETLE KAPATMAK İSTİYOR

Süper Lig'de 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ilk yarıyı 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.

Vaclav Cerny (AA)Vaclav Cerny (AA)

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçında5 futbolcu forma giyemiyor.

Tedavisi süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile sakatlıkları bulunan Jota Silva ve Cengiz Ünder kadroda yer almıyor.

Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına giden Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure de bu mücadelede görev yapamayacak. Ayrıca Toure, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettikleri derbinin ardından ligde oynadıkları 5 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Bu süreçte Antalyaspor'u 3-1, Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş; Trabzonspor ile 3-3, Samsunspor ile 1-1 ve Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 puan topladı.

Djalo (DHA)Djalo (DHA)

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tiago Djalo, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncuların kart görmesi halinde, ikinci yarının ilk haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor maçında cezalı duruma düşecekleri belirtildi.

Emirhan Topçu (AA)Emirhan Topçu (AA)

ABRAHAM VE CERNY FORMDA

Siyah-beyazlı ekipte Vaclav Cerny ve Tammy Abraham, son haftalardaki performanslarıyla öne çıkıyor.

Trabzonspor maçında 2 gol atan Cerny, ligde bu sezon toplam 3 gol kaydetti.

Tammy Abraham ise Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında gol atarak ligdeki gol sayısını 7'ye, tüm kulvarlarda ise 12'ye yükseltti.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki gol sevinci (AA)Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki gol sevinci (AA)

DOLMABAHÇE'DE GALİBİYET HASRETİ

Beşiktaş, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet alamadı.

Bu süreçte Gençlerbirliği'ne 2-1 ve Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

İki ayı aşkın süredir iç sahada kazanamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında bu hasrete son vermek istiyor.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki gol sevinci (AA)Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki gol sevinci (AA)

İKİ EKİP LİGDE 47. KEZ KARŞILAŞIYOR

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 46 maçta Beşiktaş 29 galibiyet alırken, Çaykur Rizespor 8 kez kazandı, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Beşiktaş 93 gol atarken, Rizespor 46 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki gol sevinci (AA)Beşiktaş'ın Trabzonspor maçındaki gol sevinci (AA)

BEŞİKTAŞ EVİNDE ÜSTÜN

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u İstanbul'da oynanan lig maçlarında ağırladığı 23 karşılaşmanın 15'ini kazandı, 3'ünü kaybetti, 5 maç ise berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar bu maçlarda 50 gol atarken, 20 gol yedi.

Sergen Yalçın (AA)Sergen Yalçın (AA)

SON 10 MAÇTA KARTAL ÜSTÜN

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

Bu süreçte siyah-beyazlılar 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken; Karadeniz ekibi 1 kez kazandı.

Ersin Destanoğlu (AA)Ersin Destanoğlu (AA)

FARKLI SKORLAR DİKKAT ÇEKİYOR

İki takım arasındaki lig maçlarında en farklı galibiyeti Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda sahasında oynadığı maçta 6-0'lık skorla aldı.

Çaykur Rizespor ise 11 Şubat 2001'de Rize'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın 2019 yılında Rize'de kazandığı 7-2'lik maç, iki takım arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

