HANGİ TESTTEN KAÇ NET YAPMAK GEREKİYOR?

TYT'de 150, AYT'de ise 180 barajını geçmeden herhangi bir programı tercih edemiyorsunuz.

Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. 2018 YKS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin TYT-AYT testlerinde yaptıkları ve yerleşen son kişinin netleri ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu net sihirbazı oluşturuldu.

Gerçek verilere dayanan Net Sihirbazı yerleşen son kişinin net değerleri doğrudan 2018'de lisans/önlisans programlarına yerleşen son kişinin TYT-AYT'deki net sayıları kullanılarak belirlendi.

Yerleşen son kişinin Netleri belirlenirken, lisans programlarında genel kontenjana yerleşen son kişinin, önlisans programlarında ise TYT-AYT puanı ile yerleşen son kişinin Netleri dikkate alındı. (Okul birincilerinin ve Engelli/Tübitak ek puanlıların netleri dışında)

TYT PUAN HESAPLAMA:

Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.