Başkan Erdoğan ulusa seslendi: 2-3 haftaya kırarız

53 bin vatandaşımızı evinde, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi taburcu oldu.Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var. Olabilecek en az hasarla salgından kurtulacağız. İkazlara riayet edelim.

59'A

Başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle, saygıyla, ihtimamla korumalıyız. Özellikle evde kalmalarını rica ediyoruz.Corona'dan hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı, emekli Orgeneral Aytaç Yalman'la ilgili şok gelişme ortaya çıktı.Yalman'a bakan kadın askeri doktor ile korumasında da virüs saptandı. İkisi de yoğun bakıma alındı.Niğde'de market sahibi salgına önlem aldı. Kasiyerlerin çevresini naylonla kaplattı.Atv'deki Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, kampanyaya katıldı. Hayranlarını evde kalmaya çağırdı.İstanbul'da Üsküdar Belediyesi evde kalmayanlar için önemli bir karar aldı. Sahilde balık tutulmasını yasakladı. Uymayanlara ceza var.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs nedeniyle can verenlerin sayısının 59'a çıktığını belirtti. Hasta sayısının ise 2 bin 433'e yükseldiğini söyledi.Salgın, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kapısını çaldı. Prens Charles'ın Corona'ya yakalandığı anlaşıldı.Prens, İskoçya'da karantinaya alındı. Gözler, 12 Mart'ta görüştüğü annesi Kraliçe Elizabeth'te...Tayyip Erdoğan, kabine toplantısını videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Bakanlarla tek tek videoyapan Erdoğan, Coronavirüs'le mücadeledeki son durumu değerlendirdi. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde 'sosyal mesafe'ye dikkat çekti. Çavuşoğlu'nun bakan yardımcıları ve bazı bakanlık bürokratlarıyla çok yakın oturduğunu gören Erdoğan, "Ama bu kadar birbirinize yakın olmamanız lazım. Kaç metre var aranızda?" dedi. Çavuşoğlu'nun mesafeninsöylemesi üzerine Erdoğan, mesafenin en azgerektiğine değindi.iseErdoğan'aErdoğan, video konferanssırasında BakanDönmez'in dezenfektanıdenemesini istedi.Erdoğan, bukonuya önem verdiği göstermekiçinBaşkan Erdoğan, Ulusa seslendi: Aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Hastalığın yayılma hızını 2-3 haftaya kadar kırarız 53 bin vatandaşımızı evlerinde, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi taburcu oldu.Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri gelişmeleri takip eden, tedbirleri alan ender ülkelerden biridir.İkazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var. Olabilecek en az hasarla salgından kurtulacağız. Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istedi. Bunlardan 17'sine imkanlar nispetinde gereken malzemeler gönderildi.zabıta ekipleri,karşı 'evde kal' çağrısına yineledi. Evde kalan vatandaşlara moral vermek için müzikli eğlence düzenledi. Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen ekibe, vatandaşlar camlardan eşlik etti. O anlarda çekilen görüntüler, internette binlerce kez izlendi.Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalar yaptı. Selçuk, Bilim Kurulunun da önerisiyle evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 15 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" dedi.Virüs salgınında risk grubuda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların evden çıkması yasaklandı. Nevşehir Avanos'taki Ahmet Ergün İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, dede ve nine kostümleriyle büyükleri uyardı. "Evde kalın" çağrısı yaptı.genelinde havayollarınedeniyle tarihin en büyük krizini yaşıyor... Sefer iptallerindeki sayı katlanarak artıyor. Yolcuların talebi de virüs endişesiyle her geçen gün düşüyor. Uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerine de yansıdı. Radar kayıtlarına göre Avrupa'daki uçak hareketliliğinde yüzde 80 düşüş olduğu gözlendi.VİRÜS'Ü öncesi uçuş trafiğindeki yoğunluk radara böyle yansımıştı.TÜRKİYE hava sahasında da uçuş trafiğinin azaldığı görüldü.bir eczane,karşı ilginç bir önlem aldı. Çalışanlar, havuztemizlemede kullanılan fileyle vatandaşların reçetelerinialdı. Sonra da ilaçları aynı fileyle müşterilereuzattı. Eczacı Fikri Paracı, "Hem kendimizihem de vatandaşı koruyoruz" açıklamasını yaptı.Aydın Kuşadası'nda yaşayan Mehmet Can Oktay, Coronavirüs'ten korunmak için gaz maskesi takıp, kimyasal önleyici tulum giydi.Güngören'de kurulan semt pazarında Coronavirüs'e karşı alınan önlemlere uyulmadı. 65 yaşın üzerindekiler alışveriş için sokağa çıkarken, vatandaşlar tezgahlardaki meyve ve sebzeleri seçerek aldı. Virüse rağmen pazar alanında yoğun kalabalık oluştu.sağlık çalışanaracına bir vatandaş tarafındançikolata bırakıldı. Nöbet çıkışı yapılan jestkarşısında çok mutlu olduğunu belirten Bilgin," ifadesini kullandı.vevirüse karşı önlemlerartırılıyor. Vatandaşlar, trafikışıkları ve dijital platformlarayansıtılan 'yazılarıyla uyarılıyor...Ordu'da zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan Kılıçkını (77), vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.Niğde'de kasiyerler, tavandan sarkıtılan naylon çemberlerle korunarak müşterilerine hizmet veriyor.Tokatlı esnaf Mustafa Kahraman, eldivenine yazdığı notla 'Evde kal' mesajı verdi.Coronavirüs ile mücadele için Çin'le işbirliği başlattı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri'nin telekonferans yöntemiyle Çinli bilim adamları ile görüşeceği açıklandı.de Coronavirüsönlemleri vardı.Meclis BaşkanıMustafa Şentop,TBMM'nin açılışının100'üncü yıl dönümüdolayısıyla planlananetkinliklerin birtarihe ertelendiğiniaçıkladı.Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki bir tutukluda Coronavirüs tespit edildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Savcılık, söz konusu tutuklunun kronik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevkedildiğini belirtti.