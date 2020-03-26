Başkan Erdoğan ulusa seslendi: 2-3 haftaya kırarız

53 bin vatandaşımızı evinde, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi taburcu oldu.
Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var. Olabilecek en az hasarla salgından kurtulacağız. İkazlara riayet edelim.
Başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle, saygıyla, ihtimamla korumalıyız. Özellikle evde kalmalarını rica ediyoruz.
YALMAN'IN DOKTORU DA VİRÜS KAPMIŞ!
Corona'dan hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı, emekli Orgeneral Aytaç Yalman'la ilgili şok gelişme ortaya çıktı.
Yalman'a bakan kadın askeri doktor ile korumasında da virüs saptandı. İkisi de yoğun bakıma alındı.
KASA POŞETİ
Niğde'de market sahibi salgına önlem aldı. Kasiyerlerin çevresini naylonla kaplattı.
OSMAN BEY'DEN EVDE KALIN ÇAĞRISI
Atv'deki Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, kampanyaya katıldı. Hayranlarını evde kalmaya çağırdı.
BU KARARI TUTTUK
İstanbul'da Üsküdar Belediyesi evde kalmayanlar için önemli bir karar aldı. Sahilde balık tutulmasını yasakladı. Uymayanlara ceza var.
CAN KAYBI 59 OLDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs nedeniyle can verenlerin sayısının 59'a çıktığını belirtti. Hasta sayısının ise 2 bin 433'e yükseldiğini söyledi.
TAHTIN VİRÜSÜ
Salgın, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kapısını çaldı. Prens Charles'ın Corona'ya yakalandığı anlaşıldı.
Prens, İskoçya'da karantinaya alındı. Gözler, 12 Mart'ta görüştüğü annesi Kraliçe Elizabeth'te...
DİJİTAL KABİNE
Başkan Tayyip Erdoğan, kabine toplantısını videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Bakanlarla tek tek video konferans görüşmesi yapan Erdoğan, Coronavirüs'le mücadeledeki son durumu değerlendirdi. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde 'sosyal mesafe'ye dikkat çekti. Çavuşoğlu'nun bakan yardımcıları ve bazı bakanlık bürokratlarıyla çok yakın oturduğunu gören Erdoğan, "Ama bu kadar birbirinize yakın olmamanız lazım. Kaç metre var aranızda?" dedi. Çavuşoğlu'nun mesafenin 70 santimetre olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, mesafenin en az 1.5 metre olması gerektiğine değindi.
BOR KATKILI EL DEZENFEKTANI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Erdoğan'a bordan yapılan el dezenfektanı ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan el dezenfektanının kendisine de gönderilmesini istedi. Erdoğan, video konferans sırasında Bakan Dönmez'in dezenfektanı denemesini istedi. Erdoğan, bu konuya önem verdiği göstermek için ellerin nasıl yıkanması gerektiğini tatbik etti.
HASAN AY
AYDINLIK YARINLAR BİZİ BEKLİYOR
Başkan Erdoğan, Ulusa seslendi: Aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Hastalığın yayılma hızını 2-3 haftaya kadar kırarız 53 bin vatandaşımızı evlerinde, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi taburcu oldu.
Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri gelişmeleri takip eden, tedbirleri alan ender ülkelerden biridir.
İkazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var. Olabilecek en az hasarla salgından kurtulacağız. Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istedi. Bunlardan 17'sine imkanlar nispetinde gereken malzemeler gönderildi.
'KORO'NA!
Adana'da zabıta ekipleri, Coronavirüs'e karşı 'evde kal' çağrısına yineledi. Evde kalan vatandaşlara moral vermek için müzikli eğlence düzenledi. Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen ekibe, vatandaşlar camlardan eşlik etti. O anlarda çekilen görüntüler, internette binlerce kez izlendi.
30 NİSAN'A KADAR UZAKTAN EĞİTİM
Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalar yaptı. Selçuk, Bilim Kurulunun da önerisiyle evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız" dedi.
CAN KAYBIMIZ 59'A ÇIKTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 15 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" dedi.
MİNİKLERDEN BÜYÜK MESAJ
Virüs salgınında risk grubuda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların evden çıkması yasaklandı. Nevşehir Avanos'taki Ahmet Ergün İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, dede ve nine kostümleriyle büyükleri uyardı. "Evde kalın" çağrısı yaptı.
VİRÜS SAHASI
DÜNYA genelinde havayolları Coronavirüs nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşıyor... Sefer iptallerindeki sayı katlanarak artıyor. Yolcuların talebi de virüs endişesiyle her geçen gün düşüyor. Uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerine de yansıdı. Radar kayıtlarına göre Avrupa'daki uçak hareketliliğinde yüzde 80 düşüş olduğu gözlendi.
ÖNCE
VİRÜS'Ü öncesi uçuş trafiğindeki yoğunluk radara böyle yansımıştı.
SONRA
TÜRKİYE hava sahasında da uçuş trafiğinin azaldığı görüldü.
ŞİMDİ CORONA DÜŞÜNSÜN
Ddenizli'de bir eczane, Coronavirüs'e karşı ilginç bir önlem aldı. Çalışanlar, havuz temizlemede kullanılan fileyle vatandaşların reçetelerini aldı. Sonra da ilaçları aynı fileyle müşterilere uzattı. Eczacı Fikri Paracı, "Hem kendimizi hem de vatandaşı koruyoruz" açıklamasını yaptı.
CANINI SEVİYOR
Aydın Kuşadası'nda yaşayan Mehmet Can Oktay, Coronavirüs'ten korunmak için gaz maskesi takıp, kimyasal önleyici tulum giydi.
EVDE KALMADILAR PAZARA GİTTİLER
İSTANBUL Güngören'de kurulan semt pazarında Coronavirüs'e karşı alınan önlemlere uyulmadı. 65 yaşın üzerindekiler alışveriş için sokağa çıkarken, vatandaşlar tezgahlardaki meyve ve sebzeleri seçerek aldı. Virüse rağmen pazar alanında yoğun kalabalık oluştu.
ANLAMLI JEST!
BURSA'DA sağlık çalışan Derya Arslan Bilgin'in aracına bir vatandaş tarafından çikolata bırakıldı. Nöbet çıkışı yapılan jest karşısında çok mutlu olduğunu belirten Bilgin, "Ya nasıl güzel bir sürpriz bu, teşekkür ediyorum her kimse" ifadesini kullandı.
BOLU
Bilecik ve Bolu'da virüse karşı önlemler artırılıyor. Vatandaşlar, trafik ışıkları ve dijital platformlara yansıtılan 'evde kal' yazılarıyla uyarılıyor...
ÇOK YAŞA BURHAN AMCA
Ordu'da zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan Kılıçkını (77), vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.
KASADA ÖNLEM
Niğde'de kasiyerler, tavandan sarkıtılan naylon çemberlerle korunarak müşterilerine hizmet veriyor.
ELDE VAR MESAJ!
Tokatlı esnaf Mustafa Kahraman, eldivenine yazdığı notla 'Evde kal' mesajı verdi.
ÇİN'E SORACAĞIZ
Türkiye Coronavirüs ile mücadele için Çin'le işbirliği başlattı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri'nin telekonferans yöntemiyle Çinli bilim adamları ile görüşeceği açıklandı.
TBMM'DE ÖNLEM
TBMM'de de Coronavirüs önlemleri vardı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla planlanan etkinliklerin bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
SİNCAN'DA VİRÜS YOK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki bir tutukluda Coronavirüs tespit edildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Savcılık, söz konusu tutuklunun kronik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevkedildiğini belirtti.
Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var. Olabilecek en az hasarla salgından kurtulacağız. İkazlara riayet edelim.
YAŞLILARIMIZ EVDE KALSIN
Başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle, saygıyla, ihtimamla korumalıyız. Özellikle evde kalmalarını rica ediyoruz.
YALMAN'IN DOKTORU DA VİRÜS KAPMIŞ!
Corona'dan hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı, emekli Orgeneral Aytaç Yalman'la ilgili şok gelişme ortaya çıktı.
Yalman'a bakan kadın askeri doktor ile korumasında da virüs saptandı. İkisi de yoğun bakıma alındı.
KASA POŞETİ
Niğde'de market sahibi salgına önlem aldı. Kasiyerlerin çevresini naylonla kaplattı.
OSMAN BEY'DEN EVDE KALIN ÇAĞRISI
Atv'deki Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, kampanyaya katıldı. Hayranlarını evde kalmaya çağırdı.
BU KARARI TUTTUK
İstanbul'da Üsküdar Belediyesi evde kalmayanlar için önemli bir karar aldı. Sahilde balık tutulmasını yasakladı. Uymayanlara ceza var.
CAN KAYBI 59 OLDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs nedeniyle can verenlerin sayısının 59'a çıktığını belirtti. Hasta sayısının ise 2 bin 433'e yükseldiğini söyledi.
TAHTIN VİRÜSÜ
Salgın, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kapısını çaldı. Prens Charles'ın Corona'ya yakalandığı anlaşıldı.
Prens, İskoçya'da karantinaya alındı. Gözler, 12 Mart'ta görüştüğü annesi Kraliçe Elizabeth'te...
DİJİTAL KABİNE
Başkan Tayyip Erdoğan, kabine toplantısını videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Bakanlarla tek tek video konferans görüşmesi yapan Erdoğan, Coronavirüs'le mücadeledeki son durumu değerlendirdi. Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde 'sosyal mesafe'ye dikkat çekti. Çavuşoğlu'nun bakan yardımcıları ve bazı bakanlık bürokratlarıyla çok yakın oturduğunu gören Erdoğan, "Ama bu kadar birbirinize yakın olmamanız lazım. Kaç metre var aranızda?" dedi. Çavuşoğlu'nun mesafenin 70 santimetre olduğunu söylemesi üzerine Erdoğan, mesafenin en az 1.5 metre olması gerektiğine değindi.
BOR KATKILI EL DEZENFEKTANI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Erdoğan'a bordan yapılan el dezenfektanı ile ilgili bilgi verdi. Erdoğan el dezenfektanının kendisine de gönderilmesini istedi. Erdoğan, video konferans sırasında Bakan Dönmez'in dezenfektanı denemesini istedi. Erdoğan, bu konuya önem verdiği göstermek için ellerin nasıl yıkanması gerektiğini tatbik etti.
HASAN AY
AYDINLIK YARINLAR BİZİ BEKLİYOR
Başkan Erdoğan, Ulusa seslendi: Aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Hastalığın yayılma hızını 2-3 haftaya kadar kırarız 53 bin vatandaşımızı evlerinde, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi taburcu oldu.
Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri gelişmeleri takip eden, tedbirleri alan ender ülkelerden biridir.
İkazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız var. Olabilecek en az hasarla salgından kurtulacağız. Dünyanın 69 ülkesi bizden yardım istedi. Bunlardan 17'sine imkanlar nispetinde gereken malzemeler gönderildi.
'KORO'NA!
Adana'da zabıta ekipleri, Coronavirüs'e karşı 'evde kal' çağrısına yineledi. Evde kalan vatandaşlara moral vermek için müzikli eğlence düzenledi. Mahalle aralarında müzik yapan ve şarkılar söyleyen ekibe, vatandaşlar camlardan eşlik etti. O anlarda çekilen görüntüler, internette binlerce kez izlendi.
30 NİSAN'A KADAR UZAKTAN EĞİTİM
Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalar yaptı. Selçuk, Bilim Kurulunun da önerisiyle evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız" dedi.
CAN KAYBIMIZ 59'A ÇIKTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 15 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" dedi.
MİNİKLERDEN BÜYÜK MESAJ
Virüs salgınında risk grubuda yer alan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların evden çıkması yasaklandı. Nevşehir Avanos'taki Ahmet Ergün İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, dede ve nine kostümleriyle büyükleri uyardı. "Evde kalın" çağrısı yaptı.
VİRÜS SAHASI
DÜNYA genelinde havayolları Coronavirüs nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşıyor... Sefer iptallerindeki sayı katlanarak artıyor. Yolcuların talebi de virüs endişesiyle her geçen gün düşüyor. Uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerine de yansıdı. Radar kayıtlarına göre Avrupa'daki uçak hareketliliğinde yüzde 80 düşüş olduğu gözlendi.
ÖNCE
VİRÜS'Ü öncesi uçuş trafiğindeki yoğunluk radara böyle yansımıştı.
SONRA
TÜRKİYE hava sahasında da uçuş trafiğinin azaldığı görüldü.
ŞİMDİ CORONA DÜŞÜNSÜN
Ddenizli'de bir eczane, Coronavirüs'e karşı ilginç bir önlem aldı. Çalışanlar, havuz temizlemede kullanılan fileyle vatandaşların reçetelerini aldı. Sonra da ilaçları aynı fileyle müşterilere uzattı. Eczacı Fikri Paracı, "Hem kendimizi hem de vatandaşı koruyoruz" açıklamasını yaptı.
CANINI SEVİYOR
Aydın Kuşadası'nda yaşayan Mehmet Can Oktay, Coronavirüs'ten korunmak için gaz maskesi takıp, kimyasal önleyici tulum giydi.
EVDE KALMADILAR PAZARA GİTTİLER
İSTANBUL Güngören'de kurulan semt pazarında Coronavirüs'e karşı alınan önlemlere uyulmadı. 65 yaşın üzerindekiler alışveriş için sokağa çıkarken, vatandaşlar tezgahlardaki meyve ve sebzeleri seçerek aldı. Virüse rağmen pazar alanında yoğun kalabalık oluştu.
ANLAMLI JEST!
BURSA'DA sağlık çalışan Derya Arslan Bilgin'in aracına bir vatandaş tarafından çikolata bırakıldı. Nöbet çıkışı yapılan jest karşısında çok mutlu olduğunu belirten Bilgin, "Ya nasıl güzel bir sürpriz bu, teşekkür ediyorum her kimse" ifadesini kullandı.
BOLU
Bilecik ve Bolu'da virüse karşı önlemler artırılıyor. Vatandaşlar, trafik ışıkları ve dijital platformlara yansıtılan 'evde kal' yazılarıyla uyarılıyor...
ÇOK YAŞA BURHAN AMCA
Ordu'da zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan Kılıçkını (77), vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.
KASADA ÖNLEM
Niğde'de kasiyerler, tavandan sarkıtılan naylon çemberlerle korunarak müşterilerine hizmet veriyor.
ELDE VAR MESAJ!
Tokatlı esnaf Mustafa Kahraman, eldivenine yazdığı notla 'Evde kal' mesajı verdi.
ÇİN'E SORACAĞIZ
Türkiye Coronavirüs ile mücadele için Çin'le işbirliği başlattı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri'nin telekonferans yöntemiyle Çinli bilim adamları ile görüşeceği açıklandı.
TBMM'DE ÖNLEM
TBMM'de de Coronavirüs önlemleri vardı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla planlanan etkinliklerin bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
SİNCAN'DA VİRÜS YOK
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki bir tutukluda Coronavirüs tespit edildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Savcılık, söz konusu tutuklunun kronik rahatsızlığı nedeniyle hastaneye sevkedildiğini belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.