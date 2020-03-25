Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den, futbolcularına mesaj gönderdi... Koronavirüs testi pozitif çıkan ve özel bir hastanede tedavi gören Fatih Terim'in sadece öksürük şikayeti bulunduğu açıklanmıştı. Terim hasta yatağında futbolcularını unutmadı ve onlara bir mesaj gönderdi.

'PANİK YOK!'

Fanatik'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcı Terim şu ifadeleri kullandı:

Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin

FULYA TERİM ABD'DEN DÖNDÜ

ABD'de yaşayan kızları Merve Terim Çetin'in yanında bulunan Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, hastalık haberi üzerine apar topar Türkiye'ye hareket etti. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da olan Fulya Terim açıklama yapmadan, eşinin kaldığı hastaneye hareket etti.