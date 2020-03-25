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    • 25.03.2020 11:02
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    • 25.03.2020 11:02
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    Corona virüse yakalanan 'den oyuncularına mesaj: Panik yapmayın!

    Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Twitter hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Tedavisine başlanan Fatih Terim, futbolcularını unutmadı. Oyunculara bu süreci beraber atlatacaklarını, sakin olmalarını ve evlerinde kalmalarını söyleyen Fatih Hoca, 'iyiyim' mesajı vererek öğrencilerinden panik yapmamalarını istedi. İşte detaylar...

    Terim'den futbolcularına mesaj: Panik yok!

    Galatasaray Teknik Direktörü 'den, futbolcularına mesaj gönderdi... Koronavirüs testi pozitif çıkan ve özel bir hastanede tedavi gören Fatih Terim'in sadece öksürük şikayeti bulunduğu açıklanmıştı. Terim hasta yatağında futbolcularını unutmadı ve onlara bir mesaj gönderdi.

    'PANİK YOK!'

    Fanatik'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcı Terim şu ifadeleri kullandı:

    Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin

    FULYA TERİM ABD'DEN DÖNDÜ

    ABD'de yaşayan kızları Merve Terim Çetin'in yanında bulunan Fatih Terim'in eşi , hastalık haberi üzerine apar topar Türkiye'ye hareket etti. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da olan Fulya Terim açıklama yapmadan, eşinin kaldığı hastaneye hareket etti.

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