Son dakika: Başkan Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferansla katılarak bilgi aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferans ile katıldı.
Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bilgi aldı.
Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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