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Son dakika: Başkan Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferansla katılarak bilgi aldı

Son dakika haberine göre, Başkan , Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferansla katılarak, Sağlık Bakanı ve Bakanından bilgi aldı.

  • Güncel
  • 25.03.2020 19:41
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 19:55
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Başkan kritik toplantıya video konferansla katıldı

Başkan , Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına video konferans ile katıldı.

Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bakanı Ziya Selçuk'tan bilgi aldı.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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