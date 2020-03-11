İstanbul, Ankara Kayseri ve Sakarya Cuma namazı iptal mi oldu? Koronavirüsü ile ilgili haberler peş peşe geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs açıklaması yaptı.Bakan Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de bir vatandaşın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Peki koronavirüs nedeniyle cuma namazı iptal olacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde... Korona Virüsü: Şu an için bilinen, enfekte olgularda boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı, halsizlik ve yorgunluk ile seyreden soğuk algınlığına yol açarlar ayrıca solunum güçlüğü yakınmaları olup, ağır olgularda ise solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hatta ilerleyen daha ciddi vakalarda hayatı tehdit eden multi organ yetmezliği gelişebilmektedir.
İstanbul, Ankara Kayseri ve Sakarya Cuma namazı iptal mi oldu?
13 Mart İstanbul, Ankara Kayseri ve Sakarya Cuma namazı iptal olacak mı? Sorusu şimdiden arama motorlarında aratılmaya başlandı. Bu bağlamda konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak açıklama gelirse haberimizde yer alacak. İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde bu haftaki cuma namazlarının iptal edildiğini söyledi. Corona Covid-19 (Korona) olarak da adlandırılan virüsleri insanların hayvanlarla temasından yayılabilir. Peki koronavirüs nedeniyle cuma namazı iptal olacak mı?
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