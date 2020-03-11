Türkiye Coronavirüs hastası kim? Sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de bir kişinin Koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Virüs taşıyan kişinin hangi hastanede veya hangi ilde olduğuna yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Dünyayı alarma geçiren corona virüs bulaşıcı bir salgın hastalık olarak kabul edildi. Yayılma gücü yüksek bir hastalık olduğundan hem toplumların hem de bireylerin önlemlerini alması gerekmektedir. İşte İlk koronavirüs hasta kim? Hangi ilde? Hangi hastanede tutuluyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

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