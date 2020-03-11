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Koronavirüs 'de nerede çıktı? ? nelerdir, nasıl bulaşır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evelsi gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında vatandaşlar panik yaşadı. Koronavirüs 'de nerede? nelerdir, nasıl bulaşır? ? Soruları peşi sıra sorulmaya başlandı. Koronavirüsün belirtilerini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor. Kendimiz ve çevremizdeki insanların sağlığı i koronavirüsten korunmanın yollarını öğrenmemizde fayda var. Koronavirüsünün hangi il ve ilçelerde görüldüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki çıktı?

  • Sağlık
  • 12.03.2020 10:15
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:42
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Koronavirüs Türkiye'de nerede? Koronavirüs belirtileri nelerdir?

Koronavirüs Türkiye'de nerede? Koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Coronavirüsten nasıl korunulur? Soruları arama motorlarında trend oldu. Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsten korunmak için neler yapılabileceği konusunda geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirme amaçlı bir video paylaşıldı. Koronavirüsünden korunma yolları... Ellerin sıklıkla su ve sabun kullanılarak yıkanması veya alkol bazlı el antiseptikleri ile temizlenmesi, hapşırırken ve öksürürken temiz ve tek kullanımlık mendil kullanılması veya mendilin bulunmadığı durumlarda dirsek içiyle ağız ve burunun kapatılması, öksüren veya hapşıran kişilerle araya en az 1 metre mesafe koyulması; gerek kendimizi gerekse etrafımızdaki kişileri muhtemel enfeksiyonlardan korumak için alabileceğimiz basit önlemlerdir.

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