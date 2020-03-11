Koronavirüs Türkiye'de nerede? Koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Coronavirüsten nasıl korunulur? Soruları arama motorlarında trend oldu. Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsten korunmak için neler yapılabileceği konusunda geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirme amaçlı bir video paylaşıldı. Koronavirüsünden korunma yolları... Ellerin sıklıkla su ve sabun kullanılarak yıkanması veya alkol bazlı el antiseptikleri ile temizlenmesi, hapşırırken ve öksürürken temiz ve tek kullanımlık mendil kullanılması veya mendilin bulunmadığı durumlarda dirsek içiyle ağız ve burunun kapatılması, öksüren veya hapşıran kişilerle araya en az 1 metre mesafe koyulması; gerek kendimizi gerekse etrafımızdaki kişileri muhtemel enfeksiyonlardan korumak için alabileceğimiz basit önlemlerdir.

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