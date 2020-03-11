Türkiye'de Koronavirüs hangi ilde, hangi ilçelerde var? İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kayseri ve Sakarya coronavirüs var mı? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca açıklamasında Türkiye'de koronavirüsünün görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, "Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır." ifadelerini kullandı. Peki, Koronavirüs hangi ilde, hangi ilçelerde görüldü? İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kayseri ve Sakarya coronavirüs var mı?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ