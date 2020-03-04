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'nin  ilçesindeki bölgesinde bulunan Mehmetçik'e rejimin açtığı ateş sonucu şehit oldu. 9 asker de yaralandı. Tuncer'in acı haberi 'un Ortahisar ilçesindeki ailesine verildi.

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İdlib’den acı haber
Suriye'nin ilçesindeki bölgesinde bulunan Mehmetçik'e rejimin açtığı ateş sonucu Uzman Çavuş Kadir Tuncer şehit oldu. 9 asker de yaralandı. Tuncer'in acı haberi 'un Ortahisar ilçesindeki ailesine verildi.

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