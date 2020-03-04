Suriye'nin İdlib ilçesindeki Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçik'e rejimin açtığı ateş sonucu Uzman Çavuş Kadir Tuncer şehit oldu. 9 asker de yaralandı. Tuncer'in acı haberi Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki ailesine verildi.
İdlib’den acı haber
Suriye'nin İdlib ilçesindeki Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçik'e rejimin açtığı ateş sonucu Uzman Çavuş Kadir Tuncer şehit oldu. 9 asker de yaralandı. Tuncer'in acı haberi Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki ailesine verildi.
- Güncel
- 04.03.2020
- Gazete
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