İdlib 'de 36 askerimizi uçaklarla bombaladı. Türkiye 'ye hava sahası kapatıldı. Bu karar, askerimizi yıldırmadı.Mehmetçik de Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı ( SİHA ) yolladı. Rejime ait SA-17 ve SA-22 (Pantsir) radarlarını tek tek patlattı.Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'ndan sonra Suriye 'de Bahar Kalkanı'nı başlattı. Üç günde rejim güçlerini dağıttı.







Suriye'ye ait 2 uçak, 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 75 zırhlı, 72 top ve 6 radarı ortadan kaldırdı. Esad'ın 2 bin 212 askerini de cehenneme yolladı.Başkan Erdoğan, dünya liderleri ile yoğun telefon diplomasisine başladı. Rusya lideri Putin'le de 5 Mart'ta Moskova 'da görüşeceği açıklandı.politikasınıseçti. Suriyelimültecilerhareketlendi.Sadece 3 günde 100 bin 577 kişi, Yunanistan ve Bulgaristan 'a geçti. Recep Tayyip Erdoğan , Suriye'nin İdlib bölgesinde 36 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı sonrasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. 9 liderle telefonla görüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Macaristan Başbakanı Victor Orban, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İdlib'de son durumu ele aldı. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Rejim'in Türkiye için meşru hedef olduğuna dikkat çekti. Trump ile görüşmesinde ise İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalındı. İki lider Patriot için de görüş alışverişinde bulundu.Erdoğan, Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası İdlib'de şehit olan 36 askerimizden Uzman Çavuş Emre Baysal'ın İstanbul Sancaktepe'de oturan ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.Erdoğan, şehit ailesine Türk Bayrağı'nı teslim etti.merkezli yayın yapan Sputnik Türkiye "Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlığıyla skandal bir haber yazdı. Hatay'ın yeniden Suriye toprağı olması gerektiğini paylaştı! Skandala imza atan Rus Haber Ajansı Sputnik'in Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir Boztepe, gözaltına alındı. Ankara'da da bir editör ve iki muhabir emniyete götürüldü. Mahir Boztepe ve diğer kişiler verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.İdlib'de 36 askerimizin şehit edilmesinin ardından "Bahar Kalkanı Harekatı"nı başlattı. Rejim güçleri, hem karadan hem de havadan ateş altına alındı. Diyarbakır 1. Ana Jet, Konya 3. Ana Jet ve Merzifon'daki 5. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16'lar, Suriye sınırında uçuşlara başladı. Belirlenen hedeflere bomba yağdırdı. Esad rejimine ait 2 SU-24 savaş uçağı da füzelerden nasibini aldı. Rejimin iki savaş uçağı paramparça olurken, pilotlar paraşütle atladı. Bu arada 30 SİHA da aynı anda havalandı. Hareketli hedefleri yerle bir edip yüzlerce rejim unsurunu da cehenneme yolladı.Rejime ait 2 SU-24 savaş uçağı, 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 75 zırhlı, 72 top ve 3 radarı ortadan kaldırdı. Esad'ın 2 bin 212 askerini de cehenneme yolladıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Hatay'da 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nden Bahar Kalkanı Harekatı'nı sevk ve idare etti.Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı (23) Samsun Çarşamba'da ebediyete uğurlandı. Şehit yeğeni Can Ergün (5) dayısına asker selamı verip tabutuna sarıldı. Küçük çocuğun "sözleri yürekleri dağladı. Rahatsızlanan şehit annesi Nuray Gülaştı, hastaneye kaldırıldı.rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit düşen piyade uzman onbaşı Halil Çankaya, dün Ankara'da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Törende MHP lideri Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmaması dikkat çekti.İletişim BaşkanıAvrupa'ya gitmek üzere Türkiye'den ayrılan mültecilerin sayısınınolduğunu açıkladı. Bu rakamın ilerleyen günlerdevurguladı. "Türkiye, İdlib'den daha fazlaBununla birlikte düzensiz göç akışına karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Avrupa ve diğer ülkeler, bu muazzam zorluk karşısında derhal harekete geçmelidir. Bütün bunlarıbeklenemez" ifadelerini kullandı.göçmenleri ülkesinealmayacağını açıkladı. Bebek,çocuk ve kadınlara bile aldırmadı.Sınırı geçmek için bekleyenlere bibergazı ve ses bombası attı. Her fırsattainsan haklarından bahsedenAvrupa ülkeleri bu şiddete sessizkaldı. Twitter'da Yunanistan'ıninsanlık dışı tavrınatepki yağdı.Sınırda en büyük zorluğu yine çocuklar yaşadı. Tampon bölgede tüm gece yağmur altında bekleyen çocuklar ve bebekler, atılan biber gazı nedeniyle zor anlar yaşadı.Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kaldı. Türkiye'nin mülteci çağrısına kulaklarını tıkadı. Perşembe günü, sınır kapılarının açılmasıyla Avrupa'yı panik sardı. Binlerce göçmen, yeni bir hayat kurma umuduyla Yunanistan ve Bulgaristan sınırına doğru yola çıktı. Her fırsatta insan hakları dersi veren Avrupa'nın ırkçı yüzü açığa çıktı! Ülkelerine mültecileri kabul etmeyeceklerini açıklayan Yunanistan ve Bulgaristan hükümeti sınıra asker yığdı! Göçmenlerin üzerine biber gazı ve plastik mermi yağdırdı. Tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı'na giriş ve çıkışlar kapatıldı. Yunan güvenlik güçlerinin yakaladığı göçmenlerin ise kampa yollandığı açıklandı.Göçmenler, sınır kapısında Yunan askerlerinin orantısız şiddetine maruz kaldı.Kara yoluyla sınırı geçemeyenler, botlarla Yunan adalarına ulaştı. Çocukların yaşadığı korku, yüzlerine yansıdı.Yunanistan'ı, mülteci korkusu sardı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı. Yunan makamları ise şimdiye kadar sınırı geçen Afganistan, Pakistan, İran ve Bangladeş kökenli