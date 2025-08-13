PODCAST CANLI YAYIN

Biri 81 yaşında biri 75! İrlanda eski cumhurbaşkanı ve Yeni Zelanda eski başbakanı Refah Kapısı’nda

İrlanda eski Cumhurbaşkanı Mary Robinson ve Yeni Zelanda eski Başbakanı Helen Clark, Refah sınır kapısını ziyaret etti. Robinson ve Clark Refah Sınır Kapısı’nda gördükleri ve duyduklarının Gazze’de yalnızca insan kaynaklı bir kıtlığın değil, bölgede soykırım yaşandığını gösterdiğini belirtti. İrlanda’nın eski Cumhurbaşkanı ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson ise Gazze için adım atmayan ülkelerin suç ortağı olduğunu söyledi.

81 yaşındaki İrlanda eski Cumhurbaşkanı Mary Robinson ve 75 yaşındaki Yeni Zelanda eski başbakanı Helen Clark, İsrail'e tepki göstermek için 9-12 Ağustos tarihleri arasında Refah sınır kapısını ziyaret etti.

İRLANDA VE YENİ ZELANDA'DAN REFAH SINIR KAPISI'NA ÜST DÜZEY ZİYARET

İsrail abluka altına aldığı Gazze'ye bir yandan saldırılar düzenlerken bir yandan da insani yardım girişini kasıtlı olarak engelliyor ve kitlesel açlığa yol açıyor. Çoğu çocuk onlarca Filistinli açlıktan hayatını kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor.

"GİRİŞİN ENGELLENDİĞİNE DAİR KANITLAR GÖRDÜK"

Robinson ve Clark Refah Sınır Kapısı'nda gördükleri ve duyduklarının Gazze'de yalnızca insan kaynaklı bir kıtlığın değil, bölgede soykırım yaşandığını gösterdiğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

Girişin engellendiğine dair kanıtlar gördük ve Gazze'de yardıma ulaşmaya çalışan çocuklar da dahil olmak üzere Filistinli sivillerin öldürüldüğüne dair tanık ifadelerini dinledik.

"GAZZE'DE BİR NESLİN HAYATI TEHLİKEDE"

Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) eski Yöneticisi Helen Clark, "Gazze'de doğum oranının 2025'in ilk yarısında, üç yıl önceki aynı döneme kıyasla %40'tan fazla düştüğünü öğrenince dehşete kapıldım" dedi ve şu açıklamayı yaptı:

UNFPA'dan, Gazze'de doğum oranının 2025'in ilk yarısında, üç yıl önceki aynı döneme kıyasla %40'tan fazla düştüğünü öğrenince dehşete kapıldım. Kadınlar güvenli doğum yapabilecekleri yerlere erişemiyor ve çoğu, yetersiz anestezi veya ağrı kesici ile doğum yapmak zorunda kalıyor. Birçok yeni anne, kendisini ya da yeni doğan bebeğini yeterince besleyemiyor ve sağlık sistemi çökmekte. Tüm bunlar, bir neslin hayatta kalmasını ciddi biçimde tehdit ediyor.

ROBINSON: SOYKIRIMI DURDURMAYAN ÜLKELER SUÇ ORTAĞI

İrlanda'nın eski Cumhurbaşkanı ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Mary Robinson ise Gazze için adım atmayan ülkelerin suç ortağı olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de devam eden soykırımı durdurmak için ellerindeki tüm araçları kullanmayan hükümetler, giderek daha fazla suç ortağı hâline geliyor. Siyasi liderler, bu İsrail hükümetini vahşet suçlarını sona erdirmeye zorlamak için güç ve yasal yükümlülüğe sahiptir.

Netanyahu'nun Gazze'yi ilhak planının durumu daha da acil hale getirdiğini belirten Robinson, şöyle konuştu:

Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni ele geçirme planı ışığında bu durum çok daha acil. Başkan Trump'ın gidişatı değiştirmeye zorlayacak bir etkiye sahip. Bunu şimdi kullanmak zorunda.

