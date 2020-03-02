Efsane oyuncu Cüneyt Arkın İdlib şehitlerini andı

Efsane oyuncu Cüneyt Arkın, İdlib şehitlerini şu sözlerle andı: 'Krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün servetleri karşılamaz sizin fedakarlıklarınızı. Sizi, milletin kalbine koyduk.' Efsane oyuncu Cüneyt Arkın, İdlib şehitlerini şu sözlerle andı: 'Krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün servetleri karşılamaz sizin fedakarlıklarınızı. Sizi, milletin kalbine koyduk.'
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