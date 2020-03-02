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    • Magazin
    • 02.03.2020 Gazete
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    Efsane oyuncu şehitlerini andı

    Efsane oyuncu , şehitlerini şu sözlerle andı: "Krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün servetleri karşılamaz sizin fedakarlıklarınızı. Sizi, milletin kalbine koyduk."

    Efsane oyuncu Cüneyt Arkın İdlib şehitlerini andı
    Efsane oyuncu Cüneyt Arkın, şehitlerini şu sözlerle andı: "Krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün servetleri karşılamaz sizin fedakarlıklarınızı. Sizi, milletin kalbine koyduk."

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