Haberler Galeri Teknoloji Dünyada ilk kez yapıldı... TSK'nın İdlib'de Esed'i havadan ve karadan vurduğu o silah!

Dünyada ilk kez yapıldı... TSK'nın İdlib'de Esed'i havadan ve karadan vurduğu o silah!

Türkiye'nin Suriye'nin İdlib kentinde sürdürdüğü operasyon dünya savaş tarihine geçti. İnsansız Hava Araçları Türk Ordusu tarafından etkin olarak kullanılmaya devam ediyor. Dünyada ilk kez yerli ve milli SİHA'larımız havalanıp, rejim hedeflerini hassas füzelerle imha etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde ANKA ve Bayraktar SİHA'ları dışında yeni üretilen havan bombası atabilen Togan, otomotik silah atışı yapabilen Songar adlı droneleri de bulunuyor. Yine Suriye'nin Halep şehrindeki kimi hedeflere yönelik düzenlenen füzeli saldırıların da sınırı geçmeden uçaklardan atılan füzelerle yapıldığı iddia edilmekte. Bu droneler yüzünden Suriye Ordusu'nun Serakip'te istediği ilerlemeyi kaydedemediği de paylaşımlarda belirtiliyor.

01.03.2020 12:41 - Son Güncelleme: 01.03.2020 12:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





