İmamoğlu bu kez de Washington ve Londra’ya ağlıyor! Bloomberg’e konuştu: “Adaylığım engellenirse…”

560 milyar liralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Ekrem İmamoğlu Türkiye’yi Batı’ya şikayet etmeye devam ediyor. İmamoğlu bu kez de ABD gazetesi Bloomberg’e konuştu ve Londra ile Washington’a seslendi ve açıkça Türkiye'ye müdahale çağrısı yaptı. İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamaması durumunda alternatif bir adayı desteklemeye açık olduğunu söyledi.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Batı basınına Türkiye'yi şikayet etmeye devam ediyor.

Bloomberg, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBloomberg, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İMAMOĞLU BU KEZ DE BLOOMBERG'E AĞLADI

Hapse girdiği dönemden bu yana The Economist'ten Le Monde'ye Batı basınına Türkiye'yi şikayet eden İmamoğlu, bu kez de ABD gazetesi Bloomberg'e konuştu. İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamaması durumunda alternatif bir adayı desteklemeye açık olduğunu söyledi.

İmamoğlu, Takvim Fotoğraf Arşiviİmamoğlu, Takvim Fotoğraf Arşivi

ADAY OLAMAZSA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Yaklaşık beş aydır cezaevinde bulunan İmamoğlu, her zamanki gibi "Türkiye'ye demokrasi yok" yalanına sarıldı ve "demokratik meşruiyetin" tehlikede olduğunu söyledi.

Muhalefet ittifakını temsil etme umudunu hâlâ koruduğunu ancak "tereddüt zamanı olmadığını" vurgulayan İmamoğlu, "Saf değilim. Eğer resmen yasaklanırsam demokratik muhalefet yine de bir araya gelmelidir" dedi.

Danışmanları aracılığıyla sorulara yazılı olarak yanıt veren İmamoğlu "Eğer ilerlemenin yolu başka bir adayı gerektiriyorsa o kişi adalet, refah ve barış için ortak vizyonumuzu devam ettirmelidir." İfadelerini kullandı.

İmamoğlu, Takvim Fotoğraf Arşiviİmamoğlu, Takvim Fotoğraf Arşivi

BATI'YA MÜDAHALE ÇAĞRISI

"Bazı demokratik hükümetler, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda yüksek sesle konuşmalarına rağmen bizim gerçeğimizle karşılaştıklarında sessiz kaldılar. Bu pragmatizm değil. Bu miyopluk ve tehlikelidir." diyen İmamoğlu, Batı'ya açıkça Türkiye'ye müdahale çağrısı yaptı.

CHPli İmamoğlunun İngilize ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldıCHPli İmamoğlunun İngilize ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı

