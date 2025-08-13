İmamoğlu bu kez de Washington ve Londra’ya ağlıyor! Bloomberg’e konuştu: “Adaylığım engellenirse…”

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu , Batı basınına Türkiye'yi şikayet etmeye devam ediyor.

Hapse girdiği dönemden bu yana The Economist'ten Le Monde'ye Batı basınına Türkiye'yi şikayet eden İmamoğlu, bu kez de ABD gazetesi Bloomberg 'e konuştu. İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamaması durumunda alternatif bir adayı desteklemeye açık olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU BU KEZ DE BLOOMBERG'E AĞLADI

İmamoğlu, Takvim Fotoğraf Arşivi

ADAY OLAMAZSA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Yaklaşık beş aydır cezaevinde bulunan İmamoğlu, her zamanki gibi "Türkiye'ye demokrasi yok" yalanına sarıldı ve "demokratik meşruiyetin" tehlikede olduğunu söyledi.

Muhalefet ittifakını temsil etme umudunu hâlâ koruduğunu ancak "tereddüt zamanı olmadığını" vurgulayan İmamoğlu, "Saf değilim. Eğer resmen yasaklanırsam demokratik muhalefet yine de bir araya gelmelidir" dedi.

Danışmanları aracılığıyla sorulara yazılı olarak yanıt veren İmamoğlu "Eğer ilerlemenin yolu başka bir adayı gerektiriyorsa o kişi adalet, refah ve barış için ortak vizyonumuzu devam ettirmelidir." İfadelerini kullandı.