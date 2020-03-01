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İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı asıldı!

İdlib'de katil Esad'ın kalleş saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz için Erzurum'un kayak merkezi olan Palandöken'de dev Türk bayrağı asıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Palandöken Kayak Merkezi'nde konuşlandırılan arama kurtarma ekipleri, İdlib'de Esad rejiminin Türk askerlerine yaptığı hain saldırıyı kınamak ve şehit askerleri anmak için Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astı.

01.03.2020 14:09 - Son Güncelleme: 01.03.2020 14:09
İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı asıldı!

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, şehit askerler için Palandöken Kayak Merkezi'ne dev Türk bayrağı astı. Erzurum Kayak Kulübü öğrencileri de Palandöken'in zirvesinden Türk bayrağı ile kayarak indiler.

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İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı asıldı!

İl Jandarma Komutanlığı'nın Palandöken Kayak Merkezi'nde konuşlandırılan arama kurtarma ekipleri, İdlib'de Esad rejiminin Türk askerlerine yaptığı hain saldırıyı kınamak ve şehit askerleri anmak için Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astı.

İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı asıldı!

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2300 rakımındaki Gondol-Lift istasyonun bulunduğu alana çekilen Türkiye'nin en uzun zipline hatlarından olan sisteme çıkan ekipler, kar yağışı altında metrelerce yükseklikteki çelik halata dev Türk bayrağı astı. Erzurum kent merkezinden de görülen ay-yıldızlı bayrak drone ile görüntülendi.

İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı asıldı!

Jandarma timleri yerden yakaşık 30 metre yükseklikteki çelik halata Türk bayrağı asarken Erzurum'un en köklü kulüplerinden biri olan Erzurum Kayak Kulübü öğrencileri de Ejder Zirvesi'nden açtıkları Türk bayrağı ile kayarak indi.

İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı asıldı!

"Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atan sporcular kulüp binası önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

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