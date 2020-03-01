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İdlib şehitleri için Palandöken'in zirvesine dev Türk bayrağı asıldı!

İdlib'de katil Esad'ın kalleş saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz için Erzurum'un kayak merkezi olan Palandöken'de dev Türk bayrağı asıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Palandöken Kayak Merkezi'nde konuşlandırılan arama kurtarma ekipleri, İdlib'de Esad rejiminin Türk askerlerine yaptığı hain saldırıyı kınamak ve şehit askerleri anmak için Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'in zirvesine Türk bayrağı astı.

01.03.2020 14:09 - Son Güncelleme: 01.03.2020 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





